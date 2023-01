恐怖拖屍13km「女體全裸難辨認」　20歲女遭酒駕撞死爆眾怒

▲安佳麗騎車返家,卻遭酒駕的肇事車輛撞上,遺體被卡在車底拖行。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度首都德里1日發生死亡車禍,20歲女騎士安佳麗(Anjali Singh)參加完派對返家途中,遭一輛轎車撞倒捲入車底拖行超過1小時,距離約13公里,且被發現時幾乎全裸、難以辨認,引爆眾怒。當時轎車上的5名男子均已落網,有人坦承飲酒,且知道撞到人,但案發後選擇駕車逃逸。

綜合NDTV、印度斯坦時報報導,安佳麗在跨年夜參加朋友的生日派對,到1時凌晨騎車返家,但卻被一輛汽車撞上。依據當地牛奶店老闆的說法,凌晨3時左右,肇事車輛正好經過店門口,發現有人被卡在車底,趕緊報警,還騎機車尾隨,期間攔下警車告知情況,但警方追上車輛進行談話後,隨即放行。

到了清晨4時左右,另一組警察發現路上一具受害女性遺體,位置距離車禍現場約13公里,然而遺體狀態卻是近乎全裸、難以辨認。

