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跨年放煙火「射在她衣服上」　2寶媽衰被炸死！人群中爆炸畫面曝光

▲▼巴西女子跨年夜被煙火炸死。（圖／翻攝自推特）

▲巴西女子跨年夜被別人放的煙火炸死。（圖／翻攝自推特影片）

記者張寧倢／編譯

煙火秀是跨年必看亮點，許多民眾也會自己燃放煙火慶祝。然而，巴西聖保羅州就發生了可怕的煙火意外。一名38歲女子這次跨年夜和家人到海灘散步、看煙火，沒想到其他人點燃的煙火竟然卡在她衣服上，來不及摘下來就爆炸，瞬間爆出一團火光，導致女子當場死亡，留下兩名年幼子女。

根據英國《鏡報》報導，未揭露姓名的38歲女性受害人跨年夜當晚和丈夫從聖保羅市到大普拉亞（Praia Grande）海灘散步，倒數完進入新的一年，現場一棟高樓施放煙火秀，海灘上也有許多一般大眾同時燃放煙火，結果這名女子竟然莫名被煙火炸中胸口。

▲▼巴西女子跨年夜被煙火炸死。（圖／翻攝自推特）

▲圖左為爆炸發生前眾人試圖幫忙，圖右為爆炸後穿白衣的丈夫趴倒在地。（圖／翻攝自推特影片）

現場影片可見，原本所有人都開心在看煙火慶祝，一團巨大閃光瞬間爆開，所有人驚慌逃竄，夫妻倆被爆炸威力震倒，穿著白衣的丈夫慢慢從地上爬起，立刻關心身邊的老婆，但女子依舊倒地不起。醫護人員抵達海灘時，女子已當場死亡，據信，她和丈夫育有2名年幼子女。

死者一名表親說，點燃的煙火「卡在」她衣服上，還沒來得及「取下」就爆炸了。目擊者表示，當時有許多人在海灘上偷偷放煙火，「我們在那裡玩得正開心，突然，我們就看到這名女子在原地跳起、尖叫。我認為當時甚至沒有時間去幫忙，因為幾秒鐘後爆炸就發生了。非常可怕。」據當地媒體報導，導致死亡的煙火並非由死者或其家人所點燃的。

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