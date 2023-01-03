日本「最節省女孩」一餐只花台幣16元　15年狂買3棟房！爽當包租婆

▲號稱「日本最節省女孩」的田母神咲花15年買3棟房。（圖／翻攝自YouTube截圖）

記者張寧倢／綜合報導

日本綜藝節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）曾經訪問過號稱「日本最節省女孩」的田母神咲，她採取極致省錢法，減少日常開支，例如將三餐費用控制在200日幣，只穿別人給的二手衣，最後花了15年的時間，在33歲時已買下三棟房，還實現夢想開了一家貓咪咖啡廳。

ボンビーガールの咲さんの三軒目はビルではなく一軒屋の購入していました貯金生活15年 2700万円の理想の買い物だそう

DAIGOさんの玄関の広さでの一言が面白いな 頭の回転が早いからDAIGOさんは pic.twitter.com/QGYRCv01pd — west river1827izumi (@pinkbirdwoman) May 15, 2019

田母神咲18歲時就發願要在34歲前買房，大學畢業後她進入地產公司工作，把大部分的薪水都存下來，並且努力省吃儉用。她到超市只會買「半價」、「打折」的食材，三餐預算控制在日幣200元（現約新台幣50元），早餐多是果醬吐司、午餐常是鮭魚配白飯、晚餐則是蔬菜烏龍麵，每餐通常大約日幣50元（現約新台幣16元）上下，甚至也不買碗，直接用鍋子吃飯。

田母神咲從來不花錢買新衣服，穿的都是親友給的二手衣，房內的家具都是從路上撿別人不要、回收的，而且她堅持以個位數為單位詳細記帳，日幣1元之差也得仔細計算，連參拜神社投入的5元硬幣也會記下來。

在這樣堅持省錢生活之下，田母神咲27歲就拿出日幣1000萬元（約新台幣250萬元）買了第一棟房子，隔2年再度貸款買了日幣1800萬元（約新台幣450萬元），改成分租套房一邊收租、一邊存錢，最後在33歲時買下第三間房產，達成了當初的理財目標。已經是「包租婆」的她仍然繼續存錢，維持節儉生活，夢想中的貓咪咖啡廳也順利開幕。