　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「最節省女孩」一餐只花台幣16元　15年狂買3棟房！爽當包租婆

▲▼日本綜藝節目訪問號稱「日本最節省女孩」的田母神咲。（圖／翻攝自YouTube）

▲號稱「日本最節省女孩」的田母神咲花15年買3棟房。（圖／翻攝自YouTube截圖）

記者張寧倢／綜合報導

日本綜藝節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）曾經訪問過號稱「日本最節省女孩」的田母神咲，她採取極致省錢法，減少日常開支，例如將三餐費用控制在200日幣，只穿別人給的二手衣，最後花了15年的時間，在33歲時已買下三棟房，還實現夢想開了一家貓咪咖啡廳。

田母神咲18歲時就發願要在34歲前買房，大學畢業後她進入地產公司工作，把大部分的薪水都存下來，並且努力省吃儉用。她到超市只會買「半價」、「打折」的食材，三餐預算控制在日幣200元（現約新台幣50元），早餐多是果醬吐司、午餐常是鮭魚配白飯、晚餐則是蔬菜烏龍麵，每餐通常大約日幣50元（現約新台幣16元）上下，甚至也不買碗，直接用鍋子吃飯。

田母神咲從來不花錢買新衣服，穿的都是親友給的二手衣，房內的家具都是從路上撿別人不要、回收的，而且她堅持以個位數為單位詳細記帳，日幣1元之差也得仔細計算，連參拜神社投入的5元硬幣也會記下來。

在這樣堅持省錢生活之下，田母神咲27歲就拿出日幣1000萬元（約新台幣250萬元）買了第一棟房子，隔2年再度貸款買了日幣1800萬元（約新台幣450萬元），改成分租套房一邊收租、一邊存錢，最後在33歲時買下第三間房產，達成了當初的理財目標。已經是「包租婆」的她仍然繼續存錢，維持節儉生活，夢想中的貓咪咖啡廳也順利開幕。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／台南正副議長賄選案　檢調兵分26路大搜索
曾幫大S打官司　丟丟妹要離婚找「王牌大律師」出馬
投降了？北市區公所「國旗倒掛」　他怒批：才上任11天！
1800億現金怎麼給？　「直接入帳」機率高
2022台灣最暢銷新車！　10大排名出爐
新婚8天！孕妻崩潰問「8個月都去她家內射？」　腥夫認：幾乎啊
LIVE／丟丟妹4原因鬧離婚！下一步曝光　1800億元現金要
發現金！蘇貞昌拍板「全民共享」　黨政人士曝時間點
1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同
丟丟妹「離家斷聯2個月」！4原因鬧翻　老公被岳父報警
快訊／國門再加嚴　中國經港澳轉機來台也需採檢
「黑人」遭槍殺原因曝！　跟這大案子有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

舊衣回收箱傳可怕惡臭　裡面發現「木乃伊女屍」肉身腐爛到可見骨

集氣！10歲男童掉「深35公尺水泥管」　救援第3天與死神搶人

女遊民突然把3歲女童推下鐵軌　女童「臉著地重摔」驚險畫面曝光

日本駐中總領事館又增1病歿！　70多歲日籍男確診死亡

少女遭繼父性侵　赴警局報案又被色警「逼脫衣檢查」性侵

跨年放煙火「射在她衣服上」　2寶媽衰被炸死！人群中爆炸畫面曝光

跨年夜摩天輪突然起火爆炸　62名遊客搖晃困121m高空畫面曝光

恐怖刺青失敗！波蘭妹仔「眼球黑掉」崩潰劇痛　只能整顆摘除

快訊／南韓宣布：香港、澳門入境旅客「登機前PCR」

南韓實施陸客「入境普篩」！首日就爆61人確診　隔離7天費用自負

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

舊衣回收箱傳可怕惡臭　裡面發現「木乃伊女屍」肉身腐爛到可見骨

集氣！10歲男童掉「深35公尺水泥管」　救援第3天與死神搶人

女遊民突然把3歲女童推下鐵軌　女童「臉著地重摔」驚險畫面曝光

日本駐中總領事館又增1病歿！　70多歲日籍男確診死亡

少女遭繼父性侵　赴警局報案又被色警「逼脫衣檢查」性侵

跨年放煙火「射在她衣服上」　2寶媽衰被炸死！人群中爆炸畫面曝光

跨年夜摩天輪突然起火爆炸　62名遊客搖晃困121m高空畫面曝光

恐怖刺青失敗！波蘭妹仔「眼球黑掉」崩潰劇痛　只能整顆摘除

快訊／南韓宣布：香港、澳門入境旅客「登機前PCR」

南韓實施陸客「入境普篩」！首日就爆61人確診　隔離7天費用自負

吳嘉隆／市場低估中國收縮效應　2023經濟前景下修中

2022台灣機車銷量「SYM狂賣25.5萬台」奪冠！國民神車助攻是關鍵

快訊／台南市議會正副議長賄選案　檢調兵分26路搜索10人

北市擬推「第一胎補助4萬」拚全台最多　2方案「蔣萬安今未拍板」

長榮航勤支援貨運！他噴「2020年無事可做」才去：分盈餘於法不符

高雄露營區爆偷拍！她跨年夜洗澡驚見「手機伸入」　至少4女受害

她想搬回南部「租金=房貸」要買房還是租屋？　全場答案一面倒

釀罷工春節航班恐大亂！交長承諾「不會發生」籲企業讓員工好過年

少時太妍「本名真的叫金太軟」　粉絲震驚了：抱歉笑到不行

蔬食減碳　台灣虎航攜手米其林綠星小小樹食推全新蔬食機上餐

國際熱門新聞

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

烏東俄軍營遭飛彈攻擊　俄證實63死

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

哈利王子：我想要回父親和哥哥

日本最節省女孩一餐花台幣16元　15年買3棟房

尾槳被削掉！澳洲直升機相撞至少4死

北韓撤換軍權第2號人物朴正天

2023年應被封殺字詞　GOAT登榜首

伊朗警恢復衣著警告：女車內須戴頭巾

長榮海運輸了　韓這家公司發120個月年終

嚴防中國解封！　15國邊境防疫令一次看

澤倫斯基：俄擬用伊朗無人機打持久戰

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

比利時防中國疫情升溫：將檢驗入境班機廢水

更多熱門

相關新聞

長榮海運輸了　韓這家公司發120個月年終

長榮海運輸了　韓這家公司發120個月年終

長榮海運今年度豪發45個月年終獎金，員工平均約可領到近200萬元，羨煞一票上班族。不過，南韓石油巨頭現代煉油（Hyundai Oilbank）宣布，今年將發放10倍年薪，也就是120個月年終。

尾牙續攤起殺機！他當街砍死老同學

尾牙續攤起殺機！他當街砍死老同學

台積電設廠熊本！知事親赴台談「台北-熊本」直飛

台積電設廠熊本！知事親赴台談「台北-熊本」直飛

尹錫悅：南韓與美商議參與核武演習

尹錫悅：南韓與美商議參與核武演習

關鍵字：

日本貧窮女孩最節省女孩買房田母神咲日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

啦啦隊女神爆曖昧人氣YTR！「進出香閨全被拍」

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面