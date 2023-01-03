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嚴防中國解封！增至15國祭出邊境防疫令　新規實施一次看

▲上海浦東機場,新冠肺炎,疫情。（圖／CFP）

▲各國謹慎面對中國解封後的旅遊潮。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

中國8日即將解除邊境管制措施，大批中國旅客將出國旅遊，許多國家已對此祭出相應邊境防疫新規。2022世足主辦國卡達跟進宣布，所有自中國入境的旅客，必須提供出發前48小時內PCR陰性證明；比利時也表示，會對所有自中國入境的班機進行廢水檢測。

卡達政府宣布今（3日）起所有從中國入境的旅客，不論有無接種過疫苗，所有人都必須提供出發前48小時內PCR陰性篩檢證明。目前對中國祭出相應邊境管制措施的國家，已至少15國。

以下為《ETtoday新聞雲》整理各國對中邊境管制政策。

印太地區

日本

日本宣布去年12月30日起，僅對所有來自香港及中國的航班，開放東京成田、東京羽田、大阪關西以及名古屋中部4個機場起降，不允許航空公司增班。

包括7天內曾入境中國的旅客，所有自中國入境的旅客，都必須強制接受篩檢，陽性有症狀者將被強制隔離7天，無症狀者隔離5天。

南韓

南韓是針對中國疫情大爆發後第一個有所反應的國家，韓方自去年12月16日起，已將中國列入「檢疫查驗重點國家」名單，來自中國的旅客只要體溫超過攝氏37.3度，本人及同行人員都必須接受核酸檢測（PCR）。

台灣

台灣宣布1月1日起至31日止，來自中國的旅客包含金馬小三通入境者，都必須在機場或港口接受唾液PCR篩檢，陰性者進行7天自主防疫，陽性者則依現行規定，進行5+N居家照護及自主健康管理。

印度

印度2022年底已宣布，所有來自中國、香港、日本、泰國和南韓的國際旅客，落地時必須出示PCR陰性證明才能入境，而那些出現症狀或陽性患者則需被隔離。

菲律賓

菲律賓仍未對中國入境旅客提出任何額外防疫措施，不過官方表示持續監測邊境防疫狀況，也表示知道中國感染人數正在增加，需要謹慎面對。

馬來西亞

政府去年12月30日宣布，所有自中國入境的旅客都必須接受發燒檢測，來自中國的班機也必須接受廢水檢測。

受檢或自主申報有發燒症狀者，將被受到隔離中心觀察，若疑似是確診者將進一步採檢。

澳洲

澳洲將於5日起實施新規，所有來自中國的旅客必須提供出發前48小時內PCR陰性篩檢證明。

美洲

美國

美國宣布5日起，從中國、香港、澳門搭機入境者，2歲以上的旅客都必須在登機前2天接受檢測，並向航空公司出示陰性篩檢證明，或是染疫已康復的健康證明。可以PCR檢測，或是經遠程醫療服務進行的抗原自我篩檢。

規則也適用自中國出境在熱門第三國門戶轉機的旅客，包括首爾、多倫多和溫哥華。

加拿大

政府宣布5日起，所有自中國入境旅客須出示48小時內PCR陰性篩檢證明。

歐洲

義大利

義大利上月28日起，已開始針對中國入境旅客強制採檢，陽性者必須接受病毒基因定序。米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）則是12月24日開始，就已針對來自北京、上海的旅客進行PCR採檢，措施目前預計維持至本月30日。

西班牙

西班牙自上月30日起，要求所有來自中國的旅客出示PCR陰性篩檢證明，或完整疫苗接種紀錄。

法國

政府宣布1月1日起，自中國入境的旅客登機前須出示48小時內PCR或抗原陰性篩檢證明，不過因為宣布時間近，會延緩幾天正式實施。

法國機場會對中國入境的旅客實施「隨機PCR篩檢」，中國直飛法國的航班，旅客須全程戴口罩。

英國

官方宣布本月5日起，所有自中國入境的旅客，必須提供出發前48小時內篩檢陰性證明，並在抵達後接受抽樣採檢。

比利時

比利時政府2日宣布，將對所有中國入境航班進行廢水檢測，由於中國防疫不透明，此舉目的在於核實中國提供的疫情資訊，以更進一步了解真實情況。官方沒有強制對中國入境旅客進行篩檢，但「請求」入境7天內出現症狀者自主篩檢。

中東

卡達

官方宣布今（3日）起，所有中國旅客必須提供出發前48小時內陰性篩檢證明。

非洲

摩洛哥

摩洛哥對中邊境管制措施最為嚴厲，今起不論國籍，禁止所有自中國入境的旅客。

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