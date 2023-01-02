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台灣打成泰國？　CNN駐台記者曝「完整影片」親回：絕對沒搞混

▲▼ CNN轉播101跨年竟將台灣和泰國搞混。（圖／翻攝自臉書）

▲ CNN播出101煙火秀，下方標題卻是泰國。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）日前轉播台北101跨年煙火，被揪出字幕疑似誤植成泰國首都曼谷，在臉書和推特都引發討論。CNN駐台記者雷普利（Will Ripley）對此親自回應，當時是因技術問題無法切換成曼谷畫面，強調自己「絕對不會混淆」台灣和泰國。

雷普利2日在推特發文澄清，「我知道搞混台灣和泰國對很多人來說是個敏感問題。魯可蒂（Kristie Lu Stout，CNN主播）和我可以保證，我們絕對不會將這兩者搞混。請看完整片段，我們遇到技術問題，電視直播是很棘手的」，最後再度重申絕對沒有混淆，且他們都熱愛台灣與泰國的飲食與文化。

他上傳的影片中可見，CNN派駐香港的台裔美籍主播魯可蒂正轉播曼谷跨年狀況，連線給雷普利時明確提到「我知道你在台北，但我們正聊到曼谷」，因為當時曼谷正要迎接午夜零時，而雷普利曾多次到訪泰國，才會請他分享在當地跨年的經驗。

雷普利在台北街頭進行連線，清楚說明是因訊號問題，無法播出曼谷跨年畫面，於是他開始回顧1小時前看到的台北101煙火，畫面也切換成台北跨年晚會轉播，說明煙火秀時長和規模，並提到他右方有一群清潔隊員，在狂歡後的市中心街道收拾善後，稱讚清潔隊員動作相當迅速。接著他將時間交還魯可蒂，畫面才切換到曼谷跨年煙火。

此前，臉書粉專「巫師地理」1日PO出CNN轉播截圖，文中寫下「Thailand泰國？Taiwan台灣？美國CNN竟然⋯」令眾多台灣網友留言回應，「右上角就寫Taipei 101 Taiwan ，字幕人員及主播是哪裡不對勁？？」、「沒想到連美國都分不清台灣和泰國…」、「右上角就有寫TAIWAN～～XDDD」

►台灣泰國分不清？　CNN轉播101跨年煙火「地點變曼谷」畫面瘋傳

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

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