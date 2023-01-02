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美國「核保護傘」已經不夠　尹錫悅：南韓與美商議參與核武演習

▲▼南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者廖禹揚首爾2日專電

南韓總統尹錫悅接受媒體專訪表示，為因應北韓核武威脅，南韓正與美方商議以美國核戰力進行共同計畫及演習，而非純粹受美國保護。南韓媒體則猜測南韓軍方參與演習的最快可能時間。

南韓「朝鮮日報」今天刊出尹錫悅專訪，指出美國至今是以「核保護傘」、「擴張遏制力」等方式協助南韓因應北韓威脅，也就是由美國視狀況決定如何協防，但尹錫悅表示，「現在這已不足以讓我國人民接受」。

尹錫悅說，為達到更有效率擴張遏制能力，南韓政府正與美方商議就核武共同計畫、軍演，「雖然核武所有權屬於美方，但相關計畫與情報共享，演習與訓練也必須一起進行」。

美方據稱對此保持「相當正面」立場，最快可能落實的時間受到各界關注。南韓聯合新聞通訊社報導，核戰力共同規劃與聯合軍演也包含在去年11月進行的韓美安保會議（SCM）內容，也就是未來美國的核武政策、戰略及作戰規劃等相關內容，將反映南韓政府的意見。

美國先前曾為因應北韓挑釁，派遣B-52轟炸機前往南韓全羅北道的稷島射擊場訓練，去年12月20日曾在南韓空軍護衛下派遣B-52至朝鮮半島參與聯合軍演，若南韓與美方進一步達成協議，可能正式進行北大西洋公約組織（NATO）水準的雪貓（SNOWCAT）軍演。

簡稱雪貓的「以傳統空軍戰術支援核作戰」（Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics）計畫在北約行之有年，美國利用可裝載核彈的B-2或B-52轟炸機協助盟國作戰。

消息人士表示，南韓與美國的核武演習可能不只像雪貓一樣使用軍機，也可能加上洲際彈道飛彈（ICBM）等演習內容。最快可能今年上半年進行。

北韓去年初以來挑釁行動不斷，除多次試射飛彈外，不久前還派遣無人機進入首爾市中心拍攝，南韓軍方嘗試擊落卻失敗，引發各界質疑。尹錫悅在專訪中將這次北韓無人機入侵領空稱作「軟性恐攻」，「比起軍事價值，更是為擾亂民心，妨害我國系統運作」的行為。

對於召開兩韓峰會的可能性，尹錫悅反問：「雖然沒有拒絕的理由，但只是做做樣子的會面對朝鮮半島和平真的會有幫助嗎？」加上北韓領袖金正恩近日在勞動黨會議中絲毫未提及與南韓或美國談判等內容，北韓在今年重回談判桌的可能性似乎微乎其微。

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