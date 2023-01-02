美眾議員稱「TikTok就像成癮藥」該管制　CNN：恐大到禁不了

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，TikTok是中國政府提供給美國人的「數位芬太尼」（digital fentanyl），並支持管制禁令。「芬太尼」是一種成癮性藥物，屬於強效的類鴉片止痛劑，使用過量恐致死。不過CNN卻寫道，隨著TikTok越來越受歡迎，可能已經發展龐大，以致於無法禁止。

蓋拉格即將上任眾院中國委員會主席，他在1日播出的NBC節目「與媒體見面」解釋，TikTok「非常容易成癮又具有破壞性，而我們正看到令人不安的數據，顯示出持續使用社群媒體的腐蝕性影響，尤其在美國的年輕男女身上」，而且這款app「實際上能夠追溯回中國共產黨」。

▲蓋拉格曾在海軍陸戰隊服役，擔任眾院軍事委員會成員，如今將接掌眾院中國委員會主席。（圖／達志影像／美聯社）



蓋拉格不僅支持政府電子設施禁用TikTok，還認為美國應該「把禁令擴展到全國範圍」，「我們必須自問，是否希望中共掌控的東西成為美國最強大媒體公司」、「萬一他們開始審查新聞，萬一他們開始調整演算法，決定中共認為適合出版的內容，怎麼辦？」

外界提出解決方案，也就是讓美國企業收購TikTok。蓋拉格對此抱持開放態度，但強調「魔鬼藏在細節裡」，「我不認為這應該是個黨派問題」。

▲TikTok以短影音社群媒體形式風靡全球。（圖／路透）



TikTok在美國的下載量高達數億次，身為一個影響力極高的社群媒體平台，協助無數網路創作者建立個人品牌甚至藉此維生。但批評人士及專家指出，TikTok是潛在國安威脅，會審查對中國政府而言政治敏感的內容，其母公司字節跳動（ByteDance）也可能被北京強迫交出用戶數據，或者作為中共蒐集情報、從事假消息運動等惡意影響力的管道。

雖然沒有證據顯示上述情況確實發生，但TikTok上月證實開除4名員工，理由是不當取得平台上2位記者的用戶資料。此前，該公司也表示，禁止政府電子設施使用這款app是「對於增進國安利益毫無幫助的政治姿態」，但目前拒絕評論眾院禁令。

2020年起，TikTok就在與華府協商，試圖解決國安顧慮，以利美國用戶繼續使用，也透過組織及技術，隔離美國用戶資訊及其他業務。但此協商顯然陷入停滯，促使反對TikTok的政府及國會人士推動禁令，要求聯邦電子設施禁止下載TikTok，甚至希望未來把禁令拓展至更廣泛範圍。