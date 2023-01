2直升機空中相撞至少4死！　澳洲目擊者驚曝「尾槳削掉」急墜

記者吳美依/綜合報導

澳洲黃金海岸2日下午發生航空事故,2架直升機在空中相撞,目前累計至少4人死亡,另有13人受傷,其中2人情況危急。目擊者喬納森(Jonathon James Spagnol)受訪時表示,2架直升機靠得太近了,其中一架的尾槳「鋸斷」另一架的尾槳後釀禍。

▲澳洲2日發生直升機事故。(圖/達志影像/美聯社)

9News、衛報及澳聯社(AAP)等外媒報導,本案發生於當地時間下午2時左右,直升機墜毀在知名「海洋世界主題公園」(Sea World)外。現場畫面顯示,機身殘骸散落在遊樂園附近的一座島嶼沙灘上,除了警方和醫護人員以外,也有許多民眾乘坐水上摩托車或小艇前往幫忙。



目擊者約翰表示,遊樂園靠近墜機地點的那一側已經關閉,「我不是真的了解發生什麼事,但有很大的砰一聲」,坦言這一切真的蠻嚇人的。

