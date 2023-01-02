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烏東巴赫姆特血戰　官兵身心俱疲「我是人肉耗材，只能來送死」

▲▼ 烏克蘭東部頓內茨克地區，烏克蘭士兵乘坐悍馬車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭東部頓內茨克地區，烏軍乘坐悍馬車。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社烏克蘭巴赫姆特1日綜合外電報導

俄烏在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）血戰數週，烏克蘭軍中牧師形容，前線烏軍官兵難抵長期消磨，出現士氣疲乏與諸多心理狀況。

法新社報導，26歲的烏軍軍中牧師庫申能科（Mark Kupchenenko）未與部隊同住，而是獨自住在巴赫姆特一座荒廢大宅。為能每天到前線探訪、帶給前線官兵心靈撫慰，他必須先保住自己，「所以我不能離他們太近」。

在飽經戰火摧殘的巴赫姆特，庫申能科的職責是維繫烏東前線最危險據點官兵「高昂士氣」，但據他所描述，實際情況與外界所想迥異。

● 前線官兵覺得自己只是人肉耗材

庫申能科表示，在巴赫姆特作戰的烏軍官兵有「難以置信的士氣疲乏」，出現各種心理狀況。在無止盡的戰爭消磨下，一些士兵出現自暴自棄，認為自己「不過就是人肉耗材，只能來送死」的想法。

他說：「這些官兵都沒輪換，以致他們一直在前線作戰沒法休息整補。他們想念親人，已很久沒跟家人見面了。」

庫申能科說，有些官兵已患上「恐慌症」，出現手抖、焦躁不安、沒法從事任務，其他在前線者心理狀況也很糟，「有被拋棄的感覺、覺得已被遺忘」。

之前庫申能科是監獄牧師，有時也為COVID-19患者與病童服務。他說如今在軍中「我禱告、傳達上帝意旨，也回答艱困條件下官兵所問的困難問題，很多官兵都需要慰藉。身為軍中牧師，我的角色就是不斷提醒他們為何而來、為誰而戰」。

俄軍與俄國「瓦格納」傭兵集團（Wagner group）6個多月的猛攻，俄烏雙方都傷亡慘重，巴赫姆特戰前本是一座約7萬人口的城鎮，如今城區大多被摧毀，平民幾已撤光。

自由歐洲電台（RFE）報導，美國國防部高層官員3週前表示，烏東頓巴斯（Donbas）戰況以巴赫姆特周邊最激烈，俄方有斬獲但城還在烏克蘭手上，「出於某種原因，我們持續看到俄國把這個區域列為作戰優先」。

巴赫姆特位於基輔東方約700公里、頓內茨克（Donetsk）州同名首府頓內茨克北方約80公里。俄國在烏東扶植親俄民兵打算控制頓內茨克後，巴赫姆特就是其中一處2014年初基輔揮師征剿親俄民兵時最早爆發戰事的地點。

烏克蘭政府軍2014年7月從親俄民兵手中奪回城鎮，將鎮名從阿特米夫斯克（Artemivsk）改成巴赫姆特，2016年以來重建大部分城區，成為頓巴斯地區一處重要的貿易與交通樞紐。

官員與軍事專家表示，巴赫姆特現猶如頓巴斯前線唯一俄軍猛攻的戰場，俄國若奪下當地除可打亂烏軍運補路線，也能敲開攻往克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉維揚斯克（Slovyansk）的大門；兩城不但規模較大、有更多工業與鐵路匯聚，斯拉維揚斯克更是烏軍在烏東的大本營。

● 巴赫姆特絞肉機 俄不奪城專削烏有生力量

烏克蘭與西方情報圈掌握的訊息顯示，之前在攻取馬立波（Mariupol）與北頓內茨克（Severodonetsk）扮演要角的瓦格納傭兵，是俄軍攻打巴赫姆特的矛頭之一，一路從巴赫姆特東側與東南側推進。

在波蘭的軍事觀察家穆席卡（Konrad Muzyka）說：「就我所知，俄國人只用步兵與火砲攻打巴赫姆特，沒動用戰車與裝甲車輛，也大多由瓦格納主攻而非俄軍正規部隊，關於這些我還沒有明確答案。」

過去幾週以來俄軍逐步逼近，據報拿下城東外圍一座傢俱工廠及一座生產窗戶的廠房，取得巴赫姆特外圍大部分要地，但俄軍與瓦格納傭兵進、出城內卻不奪城的打法，令西方專家不解。

華府智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）在去年11月底的俄烏戰場報告裡說：「巴赫姆特6個月來血戰的代價，已遠超過俄軍奪城後所能取得的作戰利益。」

不過瓦格納傭兵集團創辦人兼老闆、富豪普里格津（Yevgeny Prigozhin）11月底放出的訊息，是把巴赫穆特當作摧毀烏軍有生力量的戰略優先事項。

他在自己的社群媒體帳號發布聲明說：「我們的目標不在巴赫姆特這座城，而是消滅烏軍、削弱他們的作戰力量，這對其他戰線極其有利，這也是為何這邊的作戰被稱為巴赫姆特絞肉機；有鑑於此，我們無需做目標以外的事（奪城）。」

有軍事專家指出，烏軍在失去周邊戰術要地下為守住巴赫姆特孤城，幾週以來傷亡不輕，被迫從南部調動一些原本將用於反攻的兵力馳援巴赫姆特，不利掌握戰場主動權。

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