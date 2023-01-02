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800乘客受困7天！郵輪驚現「海洋附生物」遭拒靠岸　漂流澳洲外海

▲▼ 維京獵戶星號（Viking Orion）2020年3月停靠墨爾本。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 維京獵戶星號2020年3月停靠墨爾本。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

維京郵輪旗下「維京獵戶星號」（Viking Orion）800多名乘客被迫在澳洲外海漂流7天，跨年期間也無法下船遊玩，因為船體上發現的海洋附生物（marine growth）可能帶來外來物種，當局要求將船體清乾淨才可靠岸，令受困乘客怒喊，這簡直是一趟「地獄之旅」。

綜合《衛報》、《太陽報》等，船舶追蹤網站VesselFinder顯示，維京獵戶星號去年12月26日自紐西蘭威靈頓啟航，在基督城、但尼丁（Dunedin）和澳洲荷巴特（Hobart）都被拒絕靠岸，1日仍在南澳阿得雷德（Adelaide）外海等候。

該船抵達阿得雷德以前，澳洲國家海事協調中心認定其船體上有少量生物淤積（biofoul），可能是海洋微生物、植物、藻類或小動物，起初還傳出是一種海洋真菌，因此要求該船在進入澳洲水域以前清潔船體。

澳洲漁業部門1日說明，此舉是為清除生物污染物，防止有潛在危險的海洋生物透過船隻進入澳洲水域，對所有國際船隻都採相同作法，船公司已雇用專業潛水員進行清潔。

夢寐以求的郵輪之旅完全變樣，令乘客苦不堪言。有乘客抱怨，船上800多人對郵輪公司的疏忽感到不安、憤怒且失望；還有一名女子發文批評，這簡直是一趟「地獄之旅」，現在只想下船回家。

維京郵輪一名發言人聲稱，目前正清理維京獵戶星號船體上少量標準海洋生物，而這是海洋船隻的標準清潔程序，雖然錯過幾座港口，但預計可在1日航向墨爾本，2日完全恢復原定行程，該公司也正與乘客協商補償事宜。

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