800乘客受困7天！郵輪驚現「海洋附生物」遭拒靠岸　漂流澳洲外海

維京郵輪旗下「維京獵戶星號」(Viking Orion)800多名乘客被迫在澳洲外海漂流7天,跨年期間也無法下船遊玩,因為船體上發現的海洋附生物(marine growth)可能帶來外來物種,當局要求將船體清乾淨才可靠岸,令受困乘客怒喊,這簡直是一趟「地獄之旅」。

綜合《衛報》、《太陽報》等,船舶追蹤網站VesselFinder顯示,維京獵戶星號去年12月26日自紐西蘭威靈頓啟航,在基督城、但尼丁(Dunedin)和澳洲荷巴特(Hobart)都被拒絕靠岸,1日仍在南澳阿得雷德(Adelaide)外海等候。

該船抵達阿得雷德以前,澳洲國家海事協調中心認定其船體上有少量生物淤積(biofoul),可能是海洋微生物、植物、藻類或小動物,起初還傳出是一種海洋真菌,因此要求該船在進入澳洲水域以前清潔船體。

澳洲漁業部門1日說明,此舉是為清除生物污染物,防止有潛在危險的海洋生物透過船隻進入澳洲水域,對所有國際船隻都採相同作法,船公司已雇用專業潛水員進行清潔。

Our @VikingCruises trip to NZ & Australia missed 4 of 8 ports b/c of dirty/biohazard ship hull. 800 people, mainly Americans, are upset and angry over negligence. Viking Orion. Disappointing after 2 years of waiting, anticipation, & $$$$. Help please.