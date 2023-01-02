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比賽失誤丟分！2少女球員遭教練「當眾甩耳光」　畫面曝光引眾怒

▲▼2少女球員遭教練當眾甩耳光。（圖／翻攝自推特）

▲馬六甲隊2名年僅14歲的球員遭教練當眾甩耳光。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞上個月正在舉行全國U14青少年排球錦標賽，沒想到其中一隊的教練在失分後，竟直接在場邊甩了兩名球員巴掌，過程全被臉書直播拍了下來，引發民眾怒火。大馬體育部長得知後下令徹查，目前教練已被停職。

根據《星洲網》報導，去年舉行的2022年全國U14青少年排球錦標賽中，馬六甲隊在12月16日和柔佛隊進行季軍賽，結果馬六甲隊失分後，總教練讓全體球員到場邊集合，冷不防地甩了其中兩名球員一巴掌，現場沒人出聲制止，其他老師一邊遞上礦泉水，另一名隊員則慢慢上前輕拍肩膀安慰。

這段畫面透過大馬排球總會的臉書直播出去，兩名年僅14歲的球員竟因球賽失誤，就被教練當眾掌摑，讓線上觀賽的網友大感驚訝，紛紛指責動手打人的教練完全沒有體育精神，不僅輸不起還動手施暴。

大馬青年及體育部長楊巧雙得知此事後，立刻在網路上痛斥教練行為，同時聯繫教育部長法麗娜，準備全面徹查此事，「這是非常糟糕的行為。」大馬排球總會也表示，該名教練已被暫時停職，排總也會成立調查小組，徹查這起事件。

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