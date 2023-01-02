孕妻餓了！丈夫帶她吃宵夜鎖門外出「小姊弟困火海」活活燒成焦屍

▲死者最終被證實是9歲姐姐諾莎扎以及6歲弟弟莫哈末奎亞姆。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州一對父母外出後鎖上大門，獨留一對9歲及6歲的姊弟倆在家，然而住處卻發生大火，年幼的2人來不及逃生，命喪火海，活活被燒成焦屍。死者家屬透露，當時因28歲媽媽懷孕感到飢餓，丈夫才會在凌晨帶她出門吃宵夜，沒想到卻發生憾事。

綜合星洲日報等報導，火災發生於2日凌晨3時50分左右，消防單位接獲民眾通報後，立即派出20多名人力趕往現場救火。當時火勢相當猛烈，直到4時13分，消防員成功撲滅火勢，進入火場探查，然而延燒面積已達起火地點的70%，最終尋獲2具焦屍。

死者被證實是9歲姐姐諾莎扎以及6歲弟弟莫哈末奎亞姆。消防單位透露，當時死者的父母並不在家，且把大門深鎖，「2名死者是因為打不開鐵門逃生，活活被燒死」。

姊弟倆的57歲爺爺洛曼指出，他是在凌晨接到三女兒的電話，才知道孫子葬身火海，「三女兒懷有7個月身孕，因為肚子餓，女婿才會在凌晨3時留下2名孩子，把大門鎖上後，帶著女兒出門覓食，但過了45分鐘後，就接到鄰居電話得知家中失火」。夫妻倆當時立刻返家，只不過起火點客廳早已陷入火海，孩子沒有逃出來。

洛曼進一步說，9歲姐姐諾莎扎有氣喘問題，「相信她是發現濃煙之後，陷入恐慌、失去方向感，才會和弟弟被燒死在房內」，上一次是在去年12月26日和孫子、孫女見面，當時一家人幫他慶生，怎知才隔一周就發生憾事。

初稿 10:06

更新 12:18