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美世紀冰風暴62死　他們竟是「鏟雪鏟到丟命」！這些族群要小心

▲▼美國遭受「炸彈氣旋」冬季風暴狂襲。（圖／路透）

▲ 鏟雪是一種劇烈體育活動，會對心臟帶來壓力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國遭受「炸彈氣旋」冬季風暴狂襲，威力堪稱半世紀以來最強，至少奪走62條人命，有人被活活凍死，有人因路況不佳車禍喪命，卻也有人是剷雪剷到一半心臟驟停而死。當局和專家警告，剷雪會對心臟帶來壓力，本身就有健康問題或不常運動的人因此心臟病發的風險更大。

BBC報導，紐約州水牛城災情慘重，至少28起死亡案例集中於此，伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）說明，部分死者死於鏟雪中發生的心臟驟停。水牛城當局也警告居民，剷雪時過度勞累恐怕導致心臟病發或背部受傷。

美國心臟協會（AHA）2020年一項研究指出，剷雪是可能對心臟帶來額外壓力的體育活動之一，尤其是沒有定期運動習慣的民眾，用力剷雪將提升心臟病發或心臟驟停的風險，呼籲使用鏟子或除雪機時應多加小心。

研究主要作者、密西根州奧克蘭大學醫學院內科教授富蘭克林（Barry Franklin）是剷雪行為心血管風險權威之一，估計美國每年就有數百人在除雪中或除雪後死亡，「在人行道上鏟一點雪看似不難，但根據我們的研究，鏟除大雪對心臟的壓力可能相當於跑步機運動壓力測試，甚至更高。」

他進一步說明，受試者在開始鏟雪短短2分鐘後，心率就超過最大心率的85%，通常在進行高強度有氧運動時出現，對身體不健康的民眾影響更大。

▲▼美國遭受「炸彈氣旋」冬季風暴狂襲。（圖／路透）

▲ 使用除雪機的風險相對鏟子較小，但同樣也會使心率及血壓上升。（圖／路透）

加拿大一項研究則發現，男性降雪後心臟病發風險機率增加，對女性則沒有影響。相較沒有降雪時，一場積雪量近18到20公分的大雪使男性心臟病發送醫的風險上升16%，死於心臟病發的機率提升34%。

心臟病學家薩姆斯基（Marc Samsky）也表示，血壓和心率突然升高會對心臟帶來巨大壓力，冷空氣會使情況加劇，導致血管收縮、血壓升高。心臟病發風險較高的族群包括心臟病、高血壓、高膽固醇患者，有肥胖問題或其他心血管疾病風險者、糖尿病患者、吸菸者和曾經心臟病發或中風者。

富蘭克林指出，有上述情形及曾經接受冠狀動脈繞道手術、冠狀動脈血管成形術的患者都不該鏟雪。為降低風險，專家建議在暴風雪期間定期除雪，並經常休息、補充水份。

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