行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死！　登機口前離奇喪命

▲蒙哥馬利地方機場發生意外後，一度緊急關閉。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州發生離奇事故，一名機場行李員在停機坪工作時，竟遭瞬間吸入飛機引擎，當場喪命。這架巴西航空工業客機Embraer E175僅服役4年，當時正停在登機口，準備飛往德州達拉斯（Dallas），案發後已被留在地面接受調查。

綜合外媒報導，本案發生於去年12月31日下午3時左右，蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）一度緊急關閉，但當晚8時30分左右已經恢復營運。

罹難男性行李員是皮埃蒙特航空員工，涉案客機則隸屬於特使航空，2間公司都是美國航空（American Airlines）子公司。美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查，預計1月初公開初步報告，揭露詳細案情。

Today around 3 pm an American Airlines ground crew piedmont employee was involved in a fatality, no additional information is available at this time. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased. — Montgomery Regional Airport (@flymgm) January 1, 2023

美國航空對此事故悲痛萬分，「我們與（死者）家屬及當地團隊成員同在，將關注確保所有相關人員都能在這段艱難時期獲得所需支持。」皮埃蒙特航空已經動員照護團隊，向罹難員工的親友及同事提供協助。機場負責人戴維斯（Wade Davis）也公開表示哀悼之意。

美國知名航空旅遊資訊網站One Mile at a Time寫道，一般而言，飛機停在登機口時引擎不會運作，「所以，最大問題是『什麼東西』導致了這次事件」。文內推測，或許可能是輔助動力系統（APU）故障，導致引擎運轉異常，波及無辜行李員。