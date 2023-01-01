美國兆彩新年第一期頭獎「衝破240億」！連22槓龜　史上只出現3次

▲美國兆彩新年第一期頭獎獎金「衝破240億」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國樂透彩券兆彩（Mega Millions）2022年12月30日開出該年最後一期獎號，可惜最終無人中獎，連續22期槓龜，讓高額獎金繼續累積。兆彩表示，2023年第一期頭獎獎金預估將高達7.85億美元（約新台幣240.7億元）。

兆彩1日在官網宣布，由於2022年最後一期開出的6個獎號無人中獎，2023年第一期（1月3日開獎）獎金預估將達到7.85億美元。

兆彩透露，頭獎金額超過7億美元，兆彩史上只出現過3次，且3次金額都繼續累積到超過10億美元（約新台幣306.6億元）才送出。

兆彩2022年12月30日開出地獎號分別為1、3、6、44、51，兆彩金球號7。兆彩玩法是，玩家必須在第一區70個號碼中選出5個，第二區兆彩金球25個號碼中選出1個，6個號碼全中才能抱走頭獎，中獎機率為3.026億分之1。

特別的是，兆彩的中獎者可以選擇分期領取獎金或一次性領取，依本次7.85億美元為例子，中獎者若選擇分期領取，可以未來的29年中陸續領走7.85億美元，但若選擇一次性領取，金額就會減少為3.95億美元（約新台幣121.1億元）。