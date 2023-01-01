日男高速自撞電線桿！「連根拔起」釀禍　780戶同時大停電

▲警方仍在調查詳細事故發生原因。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣大津市1日上午有一名30多歲男性駕車行駛在當地一條縣道，怎知卻突然自己撞上路邊的電線桿。由於撞擊力道過大，電線桿當場被連根拔起。儘管男子僅受到輕傷，但是由於電線桿毀損，附近780戶居民在元旦就面臨大停電的慘況。

根據《每日新聞》報導，肇事的30多歲駕駛1日上午7時25分左右，行經大津市瀨田的一條縣道，然而他駕駛的銀色小客車卻突然正面撞上路邊的電線桿。

電線桿受到嚴重撞擊，應聲倒塌，連根部都被拔起，並擋住了整條路，導致該路段無法通行。受到此次事故影響，事發地點附近約1公里的路段暫停通行長達5個小時，直到電線桿順利移除後，才恢復通行。

關西電力指出，由於電線桿遭到撞毀，事故現場周遭約780戶的居民分別停電15至40分鐘。目前警方仍在調查詳細事故發生原因。

據悉，倒塌的電線桿高約12公尺，因此正好完全擋住了這個路段。不僅如此，一名路過網友表示，肇事駕駛的引擎蓋被嚴重撞凹，原本在電線桿旁邊的櫻花樹，也被撞飛到3公尺外的地上，並散落於地面，由此可見當時速度之快。