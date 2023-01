日本駐烏攝影記者「遭飛彈炸傷」！　流血被攙扶上擔架畫面曝

▲關田航被烏軍攙扶上救護車。(圖/推特/@Gerashchenko_en)

記者王佩翊/編譯

烏克蘭首都基輔市2022年12月31日疑似遭到俄軍飛彈攻擊,而根據當地政府消息,日本媒體《朝日新聞》一名駐基輔特派攝影記者因遭到波及受傷,目前正在醫院接受治療。

根據《朝日新聞》報導,現年36歲隸屬於該報攝影報導部的記者關田航當天因受砲彈攻擊,腿部受傷,隨即被緊急送往醫院急救,所幸並無生命危險。從現場曝光的照片可以看到,關田航在2名烏軍的攙扶下,被抬上擔架,送上救護車,而他的相機則還掛在脖子上。

A journalist from Japanese The Asahi Shimbun @watarusekita was wounded in the Russian attack. He is being hospitalized - Kyiv mayor.



Eight people were injured just in Kyiv in the attack. pic.twitter.com/rjwKERSCol