日本駐烏攝影記者「遭飛彈炸傷」！　流血被攙扶上擔架畫面曝





▲關田航被烏軍攙扶上救護車。（圖／推特／@Gerashchenko_en）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭首都基輔市2022年12月31日疑似遭到俄軍飛彈攻擊，而根據當地政府消息，日本媒體《朝日新聞》一名駐基輔特派攝影記者因遭到波及受傷，目前正在醫院接受治療。

根據《朝日新聞》報導，現年36歲隸屬於該報攝影報導部的記者關田航當天因受砲彈攻擊，腿部受傷，隨即被緊急送往醫院急救，所幸並無生命危險。從現場曝光的照片可以看到，關田航在2名烏軍的攙扶下，被抬上擔架，送上救護車，而他的相機則還掛在脖子上。

A journalist from Japanese The Asahi Shimbun @watarusekita was wounded in the Russian attack. He is being hospitalized - Kyiv mayor.



Eight people were injured just in Kyiv in the attack. pic.twitter.com/rjwKERSCol — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022

這是日本首次有新聞記者在烏克蘭當地受傷，不過2022年11月有一名在烏克蘭東部參與戰爭的日本籍志願軍戰歿。

根據《共同社》報導，關田航是在基輔市中心的某旅館逗留時遭到攻擊，而該旅館外牆被飛彈嚴重毀損，對面的柏油路更是全被炸開，現場滿是碎玻璃。

這場突發的飛彈攻擊至少造成1人死亡、20人受傷。據烏軍透露，俄軍一共發射了20枚以上的飛彈，不過其中有12枚被攔截。