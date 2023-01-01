中國疫情嚴峻程度難測　紐時：如大型科學猜謎

▲中國防疫措施鬆綁後又爆發一波疫情。（圖／路透社）



文／中央社台北1日電

紐約時報表示，中國COVID-19疫情大爆發，全球都在探究對數億中國人的健康及全球經濟發展影響。但因中國政府不提供可靠訊息，使得判斷中國疫情嚴峻程度，堪稱是一場大型科學猜謎遊戲。

紐時12月30日報導，面對中國染疫人數激增，全球科學家正努力了解同一件事，即病毒在中國傳播的速度有多快？有多少人正在死去？中國可能出現某種新的危險變異株嗎？科學家們努力篩選各種不可靠的訊息來源，為潛在災難性後果做準備。

例如在香港，一個研究團隊仔細研究了北京五條地鐵線路的乘客數據，以確定潛在的傳播範圍。在西雅圖，一個研究團隊試圖對一份未經證實的政府洩漏文件，其中詳細介紹了中國衛生官員提供的病例數量，一一進行逆推還原，但沒有成功。

此外，研究人員也參考從中國的社群媒體報告的情況，如藥品短缺、醫院人滿為患，火葬場不堪重負等，試圖為研究模型提供依據，但都沒有令人滿意的答案。

因此，一些國家開始限制中國旅客入境，義大利和日本表示，他們將要求來自中國的旅客提供新冠陰性檢測結果，理由是擔心中國感染激增可能會製造更可怕的新變異株。雖然研究人員和病毒學家表示，這些新措施很可能無助於遏制疫情傳播，但這些政策反映了對疫情了解的有限。

由於許多中國民眾對Omicron病毒變異株幾乎沒有免疫力，科學家的模型往往都指向爆炸性的傳播模式和高死亡率的結果。

香港研究人員本月在一項由中國疾控中心部分資助的研究中報告稱，中國結束「新冠清零」政策可能導致的幾種情況中，最悲觀的結果就是在重新開放的最初幾個月造成近100萬人死亡。不過，該研究沒有提供確切時間節點。

一個美國組織估計，如果中國不做社交距離的強制要求，到4月將有多達50萬人死亡，到2023年底還會有100萬人死亡。總部位於英國的分析公司Airfinity更給出了一個更可怕的短期預測：到4月底，新冠死亡人數將達到170萬。

但中國官方自12月1日以來，僅公布了12例新冠死亡。並表示將只統計感染直接導致的呼吸衰竭死亡病例，不會包括大量因新冠導致基礎疾病加重或心臟肝臟衰竭的死亡；還有跡象表明，官員正在對醫生和殯儀館施壓，連與病毒相關的呼吸道死亡都不能被算為新冠死。外界認為來自中國政府的數據不再可信。

至於近期網傳衛健委的會議紀要，12月1日至20日中國累計染疫已達2.48億人。一些科學家表示，如此龐大的數據表明，中國可能數月來一直在壓制數據，或在試圖讓疫情看起來已經達到頂峰。

華盛頓大學健康指標與評估研究所所長莫瑞（Christopher Murray）說「要麼他們知道一些我們不知道的事情，要麼他們是在試圖說，最糟糕的時候已經過去了，但我懷疑現在是後者。」

報導指出，中國說法大轉變也讓科學家的評估變得複雜，報導指出，一個月前，中國國家控制的媒體還在警告病毒的危險。現在，它表示目前的Omicron變異株是溫和的，疫情是可控的。

但科學家和公共衛生專家擔心，Omicron病毒在其他地方看起來沒有那麼嚴重，很大程度上是因為這些地方的人口擁有大量免疫力，包括從過去的感染中獲得的免疫力，然而這種情況在中國並不存在。

科學家們擔心，如果中國試圖在不重新採取公共衛生措施或加大疫苗接種力度的情況下撐過暴發期，可能會有更多人不必要地死亡。