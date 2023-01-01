台灣泰國分不清？　CNN轉播101跨年煙火「地點變曼谷」畫面瘋傳

▲ CNN轉播101跨年疑似將台灣和泰國搞混。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者陳宛貞／綜合報導

世界各國歡慶2023年到來，台北101煙火秀也是全球跨年重頭戲之一，美國有線電視新聞網（CNN）同步轉播精彩畫面，卻被揪出字幕疑似誤植成泰國首都曼谷，令網友相當傻眼，「沒想到連美國都分不清台灣和泰國」。

臉書粉專「巫師地理」1日發文，PO出一張CNN轉播台北101跨年煙火秀的畫面截圖，並在文中寫下，「Thailand泰國？Taiwan台灣？美國CNN竟然⋯」只見CNN畫面上方清楚寫著「台灣台北」、「台灣台北101」，下方字幕卻是「泰國首都迎接2023」、「曼谷歡慶2023」，直接把台灣首都變成曼谷。

CNN烏龍字幕在臉書和推特都掀起討論，網友對此幽默留言表示，「很棒的新年禮物，謝謝CNN」、「右上角就寫Taipei 101 Taiwan ，字幕人員及主播是哪裡不對勁？？」、「沒想到連美國都分不清台灣和泰國…」、「右上角就有寫TAIWAN～～XDDD」、「算了，我身旁不少國際新聞工作者也常把摩洛哥和摩納哥、巴勒斯坦和巴基斯坦搞混，哈哈」。

不過一名自稱有收看轉播的網友指出，畫面上顯示當時台北時間已是凌晨1時，泰國當時則是剛過午夜，認為當下可能只是轉播畫面還未切換到曼谷，不是真的將台灣和泰國搞混。也有網友認為，這名負責轉播的國際特派記者Will Ripley相當資深，不至於犯這種離譜錯誤。