魔王變種「XBB.1.5」襲美國！病例破40%　因1關鍵變異成主流毒株

▲XBB.1.5成為美國主流毒株。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

新冠病毒爆發3年，儘管各國因疫情逐漸降溫，陸續解封，但變異株不斷演化，8月首度被發現的XBB毒株，在短短數月內迅速傳播變異，其分支XBB.1.5如今也成為美國主流毒株，超過總確診數的40%。而XBB.1.5更因為擁有關鍵突變，號稱是有史以來免疫力脫逃能力最強的變異毒株。

根據《美國全國廣播公司》報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）2022年12月30日公布最新統計數據，來自Omicron亞變異株BA.2分支的XBB.1.5正在全美迅速蔓延，目前美國已有約40%的確診病例是感染這款新變異株，高於前一周的20%。在東北地區甚至有高達75%的確診病患都是感染XBB.1.5。

美國約翰霍普金斯大學病毒學家佩科什（Andrew Pekosz）表示，XBB.1.5與同系的其他毒株不同，多出了一個額外的關鍵突變F486P，因此能更好地與人類細胞結合，其免疫逃脫能力也更高。目前還未有研究與分析表明XBB.1.5的致病率更高或是更容易導致重症，但CDC也呼籲大眾應戴好口罩保護自己。

XBB毒株的症狀主要有呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞以及發燒，與其他Omicron毒株相似。

XBB於2022年8月首次在印度被發現，隨後迅速傳播，很快入侵新加坡與馬來西亞等國，成為主要流行毒株。而XBB也在不久後演變成2個亞分支，分別為XBB.1與XBB.1.5。