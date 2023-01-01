7歲女兒慘遭性侵勒死！　媽媽出庭「連開8槍」當眾斃了戀童魔

▲1981年3月，瑪莉安在呂貝克地方法院擊斃殺死女兒的兇手。（左圖／翻攝推特；右圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德國曾發生一起震驚社會的案件，7歲女童安娜（Anna Bachmeier）遭惡狼性侵、勒斃並棄屍河邊，此案開庭時，她的母親瑪莉安（Marianne Bachmeier）偷偷帶了一把手槍入內，並趁著沒人注意時連開8槍，當場擊斃兇手克勞斯（Klaus Grabowski）。



此案發生於1981年3月，但由於一部相關的YouTube影片近期曝光，因此再度受到網友熱議。

1980年5月5日，安娜和媽媽吵架後賭氣翹課，卻被嫌犯引誘至家中囚禁數小時。她遭到性侵之後，被對方使用褲襪勒斃，最終陳屍於運河河岸的廢棄紙箱內。

35歲的克勞斯是一名屠夫，曾有性侵前科，之後因為未婚妻報警而落網。他很快就向警方坦承殺人，但堅決否認性侵，還反過來指控小女孩試圖誘惑及勒索自己，威脅若不給錢就要提出性侵指控，才會導致事態失控。

▲瑪莉安出庭時遭到記者包圍。（圖／達志影像／美聯社）

1981年3月4日，安娜案在西德時期的呂貝克（Lübeck）地方法庭召開，而瑪莉安在庭審第3天決定復仇，她朝著克勞斯背後連開8槍，其中7顆子彈擊中。根據目擊者說法，瑪莉安曾說想往兇手臉上開槍，2名員警也宣稱，他們聽見瑪莉安稱呼兇手為「豬」。

此消息一出，立刻震驚全德國。瑪莉安被媒體形容為「復仇的母親」，雖然一些人直呼大快人心，卻也有不少人質疑私刑復仇的合理性。此外，她的行為究竟屬於過失殺人或者預謀謀殺，也在法律界引發討論。

1983年，瑪莉安被判過失殺人及非法持有槍械罪名成立，處以6年有期徒刑，但僅入獄3年就獲釋。後來，她一度移居國外10多年，最後於1996年因癌症去世，享年46歲。