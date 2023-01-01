5寶媽遭集體性侵肢解！　多男洩慾後「斷頭割乳又剝皮」淪碎屍

▲ 女子遭多名男子集體性侵後殺害分屍。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦發生一起驚悚事件，一名5寶媽遭一群男子集體性侵，而他們逞慾後竟殘忍殺害這名女子並加以分屍，全身肢解成多塊後丟棄，案情曝光後點燃眾怒。警方已經著手調查，但至今未逮捕任何嫌犯。

根據《鏡報》，42歲女子迪亞．比爾（Diya Bheel）來自巴基斯坦少數民族比爾族（Bheel或Bhil），喪夫後獨自養育5名子女，近日驚傳遭人集體性侵後殘忍殺害。

一群男子洩慾後將她殺害，以利器肢解屍體，砍下頭部和乳房，將頭骨和肋骨切成多塊，還剝下她頭部的皮膚，並將屍塊都丟棄於信德省一座麥田，但未加以掩埋，而是完全暴露在田地上。

I am devastated by getting details on the case. Three days ago, in Sanghar Diya, Bheel was decapitated; brutal murder after being raped.



The police have not filed FIR, and no person in the Sindh govt or Human Rights orgs bother to speak about it.



Hindus never matter to state. — Veengas (@VeengasJ) December 29, 2022

巴基斯坦記者韋恩加斯（Veengas）12月29日在推特發文控訴，「我得知案情細節後崩潰了。比爾3天前在Sanghar Diya被性侵後殘忍殺害，警方還未立案，信德省政府或人權組織都沒有人願意為此發聲。印度教徒對國家永遠不重要。」

比爾族是印度最大部落民族，但在伊斯蘭國家巴基斯坦被視為少數民族，通常生活在農村地區，其中許多人是為穆斯林地主工作的農工移民。

一名議員到訪死者生前居住的村莊，事後發文說明，迪亞被發現時死狀非常悽慘，不僅屍首分離，頭部皮膚還被撕下。當地居民得知此事後憤而舉行抗議活動，要求將歹徒繩之以法。

當地媒體報導，警方現已立案展開調查，將屍體送往相驗，並派出警犬在附近搜索證據，但目前未逮捕任何嫌犯。