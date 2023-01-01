　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5寶媽遭集體性侵肢解！　多男洩慾後「斷頭割乳又剝皮」淪碎屍

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 女子遭多名男子集體性侵後殺害分屍。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦發生一起驚悚事件，一名5寶媽遭一群男子集體性侵，而他們逞慾後竟殘忍殺害這名女子並加以分屍，全身肢解成多塊後丟棄，案情曝光後點燃眾怒。警方已經著手調查，但至今未逮捕任何嫌犯。

根據《鏡報》，42歲女子迪亞．比爾（Diya Bheel）來自巴基斯坦少數民族比爾族（Bheel或Bhil），喪夫後獨自養育5名子女，近日驚傳遭人集體性侵後殘忍殺害。

一群男子洩慾後將她殺害，以利器肢解屍體，砍下頭部和乳房，將頭骨和肋骨切成多塊，還剝下她頭部的皮膚，並將屍塊都丟棄於信德省一座麥田，但未加以掩埋，而是完全暴露在田地上。

巴基斯坦記者韋恩加斯（Veengas）12月29日在推特發文控訴，「我得知案情細節後崩潰了。比爾3天前在Sanghar Diya被性侵後殘忍殺害，警方還未立案，信德省政府或人權組織都沒有人願意為此發聲。印度教徒對國家永遠不重要。」

比爾族是印度最大部落民族，但在伊斯蘭國家巴基斯坦被視為少數民族，通常生活在農村地區，其中許多人是為穆斯林地主工作的農工移民。

一名議員到訪死者生前居住的村莊，事後發文說明，迪亞被發現時死狀非常悽慘，不僅屍首分離，頭部皮膚還被撕下。當地居民得知此事後憤而舉行抗議活動，要求將歹徒繩之以法。

當地媒體報導，警方現已立案展開調查，將屍體送往相驗，並派出警犬在附近搜索證據，但目前未逮捕任何嫌犯。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

ET快訊
幕後／串連戰鬥藍要求總統初選　趙少康意在「殺朱卡侯」？
魔王變種「XBB.1.5」襲美！　病例破40%
長榮航勤大量員工出走！　全因去年年終「領這金額」
7歲女遭性侵勒死！　媽出庭「連開8槍」斃了戀童魔
快訊／李鍾碩認愛後首發聲！　暗戀IU整整10年
明天200人續請假！　長榮航勤員工曝：恐延燒至春節、228
蔡尚樺跨年穿超辣！　「狂炸北半球」邪惡視角兇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本駐烏攝影記者「遭飛彈炸傷」！　流血被攙扶上擔架畫面曝

度過最後一個聖誕節　西班牙50年玩具醫院宣布停業

台灣泰國分不清？　CNN轉播101跨年煙火「地點變曼谷」畫面瘋傳

中國疫情嚴峻程度難測　紐時：如大型科學猜謎

魔王變種「XBB.1.5」襲美國！病例破40%　因1關鍵變異成主流毒株

紐約跨年爆持刀襲警！菜鳥警第1天上班「頭部被刺傷」多人受害

7歲女兒慘遭性侵勒死！　媽媽出庭「連開8槍」當眾斃了戀童魔

南韓嚴正警告：北韓若企圖動用核武　金正恩政權將走向滅亡

特斯拉自駕時速飆110公里　「駕駛閉眼狂睡」警車猛叭叫不醒慘了

快訊／阿富汗軍機場外發生爆炸　多人死傷

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

徐懷鈺台中跨年「中空水鑽衣」辣翻　《妙妙妙》《分飛》4經典掀回憶殺

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

日本駐烏攝影記者「遭飛彈炸傷」！　流血被攙扶上擔架畫面曝

度過最後一個聖誕節　西班牙50年玩具醫院宣布停業

台灣泰國分不清？　CNN轉播101跨年煙火「地點變曼谷」畫面瘋傳

中國疫情嚴峻程度難測　紐時：如大型科學猜謎

魔王變種「XBB.1.5」襲美國！病例破40%　因1關鍵變異成主流毒株

紐約跨年爆持刀襲警！菜鳥警第1天上班「頭部被刺傷」多人受害

7歲女兒慘遭性侵勒死！　媽媽出庭「連開8槍」當眾斃了戀童魔

南韓嚴正警告：北韓若企圖動用核武　金正恩政權將走向滅亡

特斯拉自駕時速飆110公里　「駕駛閉眼狂睡」警車猛叭叫不醒慘了

快訊／阿富汗軍機場外發生爆炸　多人死傷

字字入心！蔡康永：不是每個人都知道，自己要的快樂是指什麼

里港跨年晚會人擠人　2男身體碰撞爆衝突旁人鼓噪…警出手壓制

壽山動物園停車場「鋼筋外露」　BMW底盤慘被勾！車主急求救

日本駐烏攝影記者「遭飛彈炸傷」！　流血被攙扶上擔架畫面曝

390元吃爆8種肉肉＋韓式小菜！小巨蛋銅盤烤肉、還暖心招待拔絲地瓜

吳欣盈挺8月孕肚　與比利時老公甜蜜合炒烏魚子義大利麵

快訊／台南官田1女遭製冰機夾雙手　消防人員拆解脫困送醫

掌2024「夢幻藍」教練？　趙少康：朱立倫可排不分區立委第一名

賴清德談執政新期許　「針對每個不足更加努力」

台南3線1警督察涉恐嚇遭聲押！同車女2萬交保　同仁一片錯愕

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

國際熱門新聞

旅行被嫌「太晚起床」　人妻勒死老公

日本實施陸客「入境普篩」！首日就爆90例陽性

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

女星被下降頭20年！口吐鐵釘、私處流血

摩洛哥宣布：禁止所有中國遊客入境

5寶媽遭集體性侵肢解　多男洩慾後淪碎屍

女兒遭性侵勒死　媽出庭斃了戀童魔

5身體部位一堆人沒洗乾淨！

空中大亂！菲律賓民航局火速致歉

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

2023首周將爆重大災難！日網：一定會發生

恐怖影片！　老虎背襲狠咬馴獸師頸部

直擊幽靈船！艙內一片詭譎死寂

「亡父明牌」顯靈！男買彩券中135萬

更多熱門

相關新聞

新北男性侵前女友！狂搧巴掌逼復合

新北男性侵前女友！狂搧巴掌逼復合

新北市謝姓男子2021年間與女友小花（化名）分手，沒想到竟因此感到不滿，闖入前女友的租屋處，動手打人、性侵，還逼迫對方復合，甚至還開口嗆「別的男生比較厲害、比較行對嗎」，行為令人髮指。事後謝男被依妨害性自主、傷害等罪嫌，判處3年6個月、拘役30日，拘役部分得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

男演員「沒保護好自己遭性侵活該」

男演員「沒保護好自己遭性侵活該」

美國爭議網紅被捕　涉性侵及人口販運

美國爭議網紅被捕　涉性侵及人口販運

性侵醉女還盜刷卡　惡男下場曝

性侵醉女還盜刷卡　惡男下場曝

關鍵字：

性侵巴基斯坦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首曝光

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

資深男星元旦驚傳辭世享壽84歲　同劇女星悲痛

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

本土劇女星「升級到4期癌友」

Super Junior神童爆熱戀！「女方身份曝光」

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

TANK跨年上台前「心臟突發病」取消演出！

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

更多

最夯影音

更多
「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面