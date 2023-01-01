普丁被疑「身邊都臨演」親民片一堆熟面孔　她分飾俄兵、教友

▲普丁發表新年演說，身後金髮女兵被眼尖網友認出。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁發表新年演說，卻被眼尖網友發現，其身後那群「赴烏克蘭作戰的官兵」之中竟有許多熟面孔，多次出現在各種元首公開行程，與總統近距離互動，讓人質疑可能是臨時演員。其中一名金髮女子最為顯眼，她除了現身今日演說現場，還曾以船員、教堂信徒等身分與普丁同框。

▲金髮女性似乎多次出現在普丁公開行程。（圖／翻攝推特）



普丁發表9分鐘元旦談話，儘管不斷咳嗽清喉嚨，卻仍舉起香檳，肯定軍隊們的努力。他說，俄羅斯被逼到風尖浪口，只能選擇放棄一切或者戰鬥。

與此同時，20名「赴烏作戰官兵」別上戰爭榮譽勳章，面無表情地站在總統身後。除了金髮女性以外，她身旁幾位「同袍」也疑似多次出現在總統公開行程，包括晚餐會談、走訪營地等等。

▲網友質疑，不只金髮女子，還有其他熟面孔多次以不同身分出現在普丁身邊。（圖／翻攝推特）



烏克蘭人權律師馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）領導的非營利組織公民自由中心（Center for Civil Liberties）獲得今年諾貝爾和平獎。她也分享普丁「臨演」的照片，並直言「普丁想要複製澤倫斯基去找巴赫姆特（Bakhmut）守衛軍隊的行程，但在10個月的全面開戰後，俄羅斯就連演員也供不應求。」

2022年5月，克里姆林宮就被指控聘請臨演，假裝普丁造訪莫斯科一間軍事醫院，但其中一位「傷兵」被發現曾出現在總統先前視察的一座工廠。不過，俄方似乎沒有對此回應。

烏克蘭在跨年夜及新年持續遭到俄軍飛彈襲擊，首都基輔市中心傳出爆炸聲，造成至少1人死亡、7人受傷，多地建築被毀，基礎設施損壞，估計數百萬人在寒冬之際無電可用。而烏軍表示，在一系列無人機攻擊中，其防空系統設法攔截了基輔上空的23枚武器。