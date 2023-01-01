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全裸懸在車站鐵軌外　紐約男墜6公尺趴地抽搐畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲男子最終因體力不支墜落地面 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約市一名男子12月23日全裸懸掛在車站防護欄外，一度只靠單手支撐、不斷踢著腿，最後因體力不支，從約6公尺高的地方墜落地面，且手部不斷抽搐。

紐約郵報報導，事發於紐約市布朗克斯區一處車站，男子全身赤裸，就連私密處部位也沒有穿衣物遮擋，在列車緩緩進站時，整個人在懸掛在鐵軌防護欄外側。這起事件被多人目擊，也有人把過程拍攝下來，相關影片正在網路流傳。

依據影片，男子墜落地面後，趴在地面上，身上並未有明顯血跡，但身體部分部位不斷抖動。拍攝者當時走近查看男子狀況，並稱會報警處理。事後，紐約警局證實這起事件，並稱這名20多歲男子當時送醫時意識清醒。

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