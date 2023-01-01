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LIVE／紐約時報廣場跨年來了！　「璀璨水晶球降落」嗨迎2023

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球喜迎2023年，萬眾矚目的美國紐約時報廣場（Times Square）跨年煙火將於台灣時間1日下午1時開始，揮別所有防疫限制後首場跨年預料吸引100萬人潮湧入，觀賞藝人表演和經典的水晶球「落球儀式」（ball drop），伴隨璀璨煙火和繽紛紙花，《ETtoday新聞雲》透過直播帶您同步歡慶。

綜合CBS等報導，今年的時報廣場跨年擺脫疫情陰影，預估將有100萬人到現場朝聖，重回疫情前盛況，曼哈頓街道自12月31日凌晨4時開始封閉，午夜前15小時已聚集大批民眾。紐約市警察局（NYPD）嚴陣以待，市長亞當斯（Eric Adams）、NYPD局長斯威爾（Keechant Sewell）等官員30日也召開記者會，為活動安全掛保證。

▲▼ 紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

▲▼ 紐約時報廣場施放煙火和紙花。（圖／路透）

▲▼ 紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

時報廣場水晶球直徑12英尺（約3.7公尺），重達6噸，鑲有2000多顆水晶和32000顆LED，31日傍晚6時升空，彷彿一顆懸掛空中的寶石，將隨午夜零時的到來而落下。現場將同時施放繽紛的五彩紙花，主辦單位活動前也在百老匯大街進行測試，確保紙花可順利施放。

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