金正恩曝2023國防戰略：大量製造戰術核武！　核彈頭要倍增

▲ 金正恩12月底召開勞動黨中央委員會全體會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓連日射彈耀武揚威，領導人金正恩在去年底的勞動黨全體會議中談及新年國防戰略，更下令大量製造戰術核武，使核彈頭持有量倍增，並要求加速研發新型洲際彈道飛彈，同時展現在最短時間內發射首顆軍事偵察衛星的決心。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩在去年12月26至31日舉行的勞動黨中央委員會第8屆第6次全體會議中表示，「南朝鮮（南韓）傀儡們無疑是我們的敵人，目前的狀況突顯大量製造戰術核武的重要與必要性。我要求讓核彈頭持有量成倍數增長」，這也是北韓「2023年度核武暨國防發展的變革性戰略」的主要方向。

金正恩強調加強核武力量的重要性，「我們的核武力量雖以遏制戰爭及守護和平穩定作為第一要務，但若遏制失敗，將果斷執行第二使命。而第二使命不會是防禦，而是其他任務」，表明一旦爆發武力衝突，可能以核武攻擊先發制人。

他指出，黨國政府強化核武的戰略與企圖是為堅決守護共和國的絕對尊嚴、自主權及生存權，為此須加速研發具有快速核反擊能力的洲際彈道飛彈系統。南韓《韓聯社》分析，他指的應為使用固體燃料的新型洲際飛彈。

金正恩也提到，國家宇宙開發局發射偵察衛星及火箭的準備工作已經進入收尾階段，他要求確保萬無一失，並宣告將在最短時間內發射朝鮮民主主義人民共和國首顆軍事衛星。