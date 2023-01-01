圖輯／全球2023跨年一次看！絢爛煙火照亮倫敦　淺草寺敲鐘祈福

▲英國倫敦眼（London Eye）跨年煙火秀。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

全球揮別2022、迎接2023，這是新冠疫情爆發以來，各國主要城市第一次舉辦大規模跨年慶祝活動。以下整理出知名地標及都會的慶祝畫面：

英國倫敦（London）

午夜過後，絢爛煙火照亮倫敦眼及夜空。

德國柏林（Berlin）

在德國電視二台（ZDF）的跨年表演期間，布蘭登堡門（Brandenburg Gate）施放煙火，迎接2023年。

烏克蘭基輔（Kyiv）

在市中心的聖索菲亞廣場（St. Sophia Square）上，一位小女孩點燃仙女棒。

日本東京（Tokyo）

東京淺草寺舉行「除夜の鐘」敲鐘祈福儀式，大量民眾湧入參拜。

南韓首爾（Seoul）

首爾民眾聚集在普信閣鐘樓前，打開手機手電筒參與敲鐘祈福儀式 。

泰國曼谷（Bangkok）

曼谷市中心的煙火照亮該國最長河流昭披耶河（Chao Phraya River）。

阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）

全球最高建築物哈里發塔（Burj Khalifa）煙火秀迎接2023年。

▲俄羅斯迎接2023年。（圖／路透，下同。）



俄羅斯莫斯科（Moscow）

路透社記者拍下莫斯科民眾點燃仙女棒慶祝的畫面。

澳洲雪梨（Sydney）

煙火秀照亮雪梨港及雪梨歌劇院。

法國巴黎（Paris）

香榭麗舍大街（Champs Elysees avenue）西端的凱旋門（ Arc de Triomphe）施放煙火。

菲律賓馬尼拉（Manila）

馬尼拉民眾聚集在昆頌市 （Quezon City）歡慶2023年到來。

馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）

一位父親把兒子抬到肩上慶祝2023年到來。

希臘雅典（Athens）

絢爛煙火照亮夜空，點亮帕德嫩神廟（Parthenon）。