圖輯／全球2023跨年一次看！絢爛煙火照亮倫敦　淺草寺敲鐘祈福

▲英國倫敦眼（London Eye）跨年煙火秀。（圖／達志影像／美聯社，下同。）
記者吳美依／綜合報導
全球揮別2022、迎接2023，這是新冠疫情爆發以來，各國主要城市第一次舉辦大規模跨年慶祝活動。以下整理出知名地標及都會的慶祝畫面：
英國倫敦（London）
午夜過後，絢爛煙火照亮倫敦眼及夜空。
德國柏林（Berlin）
在德國電視二台（ZDF）的跨年表演期間，布蘭登堡門（Brandenburg Gate）施放煙火，迎接2023年。
烏克蘭基輔（Kyiv）
在市中心的聖索菲亞廣場（St. Sophia Square）上，一位小女孩點燃仙女棒。
日本東京（Tokyo）
東京淺草寺舉行「除夜の鐘」敲鐘祈福儀式，大量民眾湧入參拜。
南韓首爾（Seoul）
首爾民眾聚集在普信閣鐘樓前，打開手機手電筒參與敲鐘祈福儀式 。
泰國曼谷（Bangkok）
曼谷市中心的煙火照亮該國最長河流昭披耶河（Chao Phraya River）。
阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）
全球最高建築物哈里發塔（Burj Khalifa）煙火秀迎接2023年。
▲俄羅斯迎接2023年。（圖／路透，下同。）
俄羅斯莫斯科（Moscow）
路透社記者拍下莫斯科民眾點燃仙女棒慶祝的畫面。
澳洲雪梨（Sydney）
煙火秀照亮雪梨港及雪梨歌劇院。
法國巴黎（Paris）
香榭麗舍大街（Champs Elysees avenue）西端的凱旋門（ Arc de Triomphe）施放煙火。
菲律賓馬尼拉（Manila）
馬尼拉民眾聚集在昆頌市 （Quezon City）歡慶2023年到來。
馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）
一位父親把兒子抬到肩上慶祝2023年到來。
希臘雅典（Athens）
絢爛煙火照亮夜空，點亮帕德嫩神廟（Parthenon）。
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