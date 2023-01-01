真實版「冰雪奇緣」！世紀暴風雪襲加拿大　社區出現冰宮奇景

實習記者任庭儀／編譯

北美上週被來自極圈的「炸彈氣旋」壟罩，世紀暴風雪肆虐美加地區。位於伊利湖與安大略湖畔的房屋在大雪後被層層冰雪包裹，看起來就像電影《冰雪奇緣》中的場景，意外成為遊客觀光景點。不過伊利堡消防局警告，湖岸邊的冰層極為不穩定，敦促民眾美景在網路上看就好，不要貿然前往。

▲加拿大安大略郡被冰雪覆蓋的小鎮，有如電影《冰雪奇緣》的場景。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、華盛頓郵報報導，美國國家氣象局（National Weather Service）指出，暴風雪期間，加拿大安大略郡（Ontario County）南部伊利堡（Fort Erie）颳起時速近100公里強風，掀2層樓高巨浪沖破伊利湖（Lake Erie）堤防沖上岸邊房屋，湖水傾瀉而下的瞬間在房屋表面凍成冰霜，造就如同童話故事般冰雪天地。

▲民眾擔憂冰層融化後對房屋造成嚴重損害。（圖／達志影像／美聯社）

當地民眾卻對這冰宮景象感到擔憂，冰晶在房屋表面積聚厚度至少1英尺（約30公分）冰層，屋主擔心冰的重量會對房屋造成損害。此外，加拿大未來幾天氣溫將大幅上升至攝氏10度，屆時冰層融化也將引發嚴重的積水問題。

伊利堡消防隊長施密特（Mark Schmitt）指出，美景吸引了前來拍照的遊客潮，但這不僅是將自己置於危險之中，也是將可能被叫去救援的工作人員置於危險之中，他呼籲民眾不要貿然前往，「社交媒體和新聞上照片多的是，你在那裡和在這裡看到的都是一樣的。」