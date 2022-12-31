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直播／北韓迎2023年！連續4年煙火秀中斷　今年只播2首歌

記者趙蔡州／綜合報導

北韓31日於台灣時間晚間11點正式進入2023年，原本已連續舉辦4年的跨年晚會及煙火秀，今年停止舉辦。朝鮮中央電視台跨年特別節目一開始，女主播先向金正恩及北韓民眾祝賀新年的到來，接著播放預先錄製好的影片及2首音樂，過程中並未播放任何實體慶祝活動。

▲▼ 。（圖／記者趙蔡州攝）

就在即將迎來新年之際，北韓31日上午從黃海北道中和郡朝東海（日本海）發射3枚短程彈道飛彈，作為揮別2022年的禮物。北韓2022年一共進行了36次飛彈試射，總共發射了66枚航程不一的彈道飛彈。
 

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