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日本遊樂園自由落體設施故障　2旅客夜間受困高空「寒風狂吹4小時」

▲▼遊樂園,樂園,遊樂設施。（圖／Pixabay）

▲日本枚方市一處遊樂園自由落體設施30日晚間發生故障，造成2名遊客受困。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

日本大阪府枚方市一處遊樂園昨晚7時左右發生高度約50公尺的自由落體設施故障，造成兩名20多歲男女在低溫中受困接近最高點處，並在約4小時後的深夜11時才獲救。

日本放送協會（NHK）報導，受困高空的女性事後受訪時說，當下只覺得非常寒冷，在很寒冷且身體無法動彈的情況下，「全身變得很痛也感到絕望」。

讀賣新聞報導，日本氣象廳表示，枚方市30日晚間10時氣溫僅約攝氏3.2度。

遊樂園方面表示，雖然兩人獲救後並未受傷，但因為感覺身體不適被送醫。

園方表示，這項自由落體設施在接近最高點附近有可以暫時讓遊客停在空中的煞車裝置，但在30日晚間7時左右發生無法釋放煞車的情況。

這項自由落體設施共有3面、每面有一具可供4人乘坐的座位，事發當時3具座位都被拉升到接近最高點位置停住無法下降，工作人員從地面上成功解除其中兩具座位的高空煞車，讓遊客得以返回地面，但另一具則始終無法解除。

工作人員直到故障發生約2小時後，才通報119到場協助。

當地消防單位表示，由於雲梯車高度不足以直接救援，一直到深夜11時左右，才由抵達最高點附近的消防隊員以手動方式釋放自由落體設施的煞車，成功讓受困高空的兩名遊客重返地面。

園方表示，這項自由落體設施過去也曾發生過相同情況，但當時都可以藉由地面上的操作解除煞車，讓座位返回地面。

遊樂園園長岡本敏治說，要向受到影響的遊客致歉，目前正調查故障原因。這處遊樂園今天臨時休園一天。

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