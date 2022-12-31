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直播／雪梨2023跨年煙火秀來了！10萬發炸出絢麗色彩　100萬人齊聚狂歡

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲第一大城雪梨在台灣時間晚上9點正式跨入2023年，如往年一樣在地標雪梨歌劇院舉辦慶祝活動，現場施放10萬發煙火照亮當地夜空。雪梨政府預計會有100多萬人親自到場觀賞，透過網路、電視觀看活動的民眾將達5億人。

根據《路透社》報導，澳洲雪梨是世界上最早迎接2023年的大型城市之一，每年都會在地標雪梨歌劇院舉辦跨年倒數、煙火秀等慶祝活動，吸引全世界大量民眾親自到場或透過線上方式觀賞。

▲▼2022跨年煙火、澳洲雪梨。（圖／路透）

▲雪梨今年的跨年煙火秀施放10萬發煙火照亮當地夜空。（示意圖／路透社）

雪梨市長摩爾（Clover Moore）表示，「在這個跨年夜，我們要說雪梨回來了，我們開啟全球各地的新年慶祝活動，並以一聲巨響迎接新的一年」、「今年是充滿重大挑戰的一年，我們努力從新冠疫情大流行的影響中走出來，但又迎來新的挑戰，但是今晚，請大家把2022年拋在腦後，並滿懷希望地迎接2023年。」

歷經3年新冠肺炎肆虐後，全球今年走出疫情陰霾，澳洲與全球許多國家一樣，已重新開放邊境、取消社交距離限制。雪梨市政府預估，今年跨年夜預計將有100多萬人湧入雪梨周邊，一起欣賞10萬發照亮天空的絢麗煙火秀，透過網路、電視觀看活動的民眾將達5億人。

▼雪梨今年的跨年煙火秀施放10萬發煙火，預計有100多萬人湧入現場一同狂歡跨年。（圖／達志影像）

▲▼直播／全球最早迎接2023　紐西蘭天空塔300秒「煙火燈光秀」來了。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲▼直播／全球最早迎接2023　紐西蘭天空塔300秒「煙火燈光秀」來了。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲▼直播／全球最早迎接2023　紐西蘭天空塔300秒「煙火燈光秀」來了。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲▼直播／全球最早迎接2023　紐西蘭天空塔300秒「煙火燈光秀」來了。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲▼直播／全球最早迎接2023　紐西蘭天空塔300秒「煙火燈光秀」來了。（圖／ETtoday新聞雲直播）

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