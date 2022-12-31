4黑警深夜破門闖民宅！搶劫後狂揉女屋主雪乳　被認出下場超慘

▲馬來西亞有4名黑警深夜闖入民宅打劫，甚至還對女屋主伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞有4名警員深夜扮成小偷，闖入民宅劫財，還伸出狼爪強揉女屋主的胸部，還好女屋主認出了他們的身份，並立即報案，而警方也在案發隔日上門逮捕4人，其中主導這起罪案的竟是年僅25歲的年輕警員。

據當地媒體報導，這起荒謬的案件發生於12月28日清晨4時。當時，住在吉蘭丹的女屋主正與哥哥2人獨自在家，不料3名戴著口罩的男子突然闖入屋內，屋外則還有另一人坐在轎車內把風。

女屋主表示，3名竊賊破門後，搶走了她和哥哥的3部手機，哥哥也被迫交出現金980令吉（約新台幣6900元）；其中1人甚至還伸出狼爪非禮她。不過，由於女屋主當下便認出了3人的警察身分，於是她在案發後立刻報警。

警方接獲報案後迅速展開調查，並在隔日逮捕了4名涉案的警員，同時將他們身上7部手機全數充公。據悉，這4名涉事警員都在武吉武雅警局值勤，他們分別是該局的普通警員和伍長，年齡介於22歲至34歲。

其中一名25歲的警員坦承，他主導了這場罪案，並拉攏另3名同僚結夥犯案。報導稱，警方目前已援引刑事法典395（結夥搶劫）條文及354（非禮）條文，申請將4人延扣7天協助調查。