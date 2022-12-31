瑜珈教練失蹤！學生報警才知是「FBI頭號通緝犯」　涉殺人躲12年

▲ 魯埃達和瑜珈課的學生合照。（圖／翻攝自FBI）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥一名瑜珈教練連續3天沒有去上課，學生和友人擔心他遭人綁架，報警竟發現他是美國聯邦調查局（FBI）頭號通緝犯。他涉嫌殺害一名大學女教授，也是他曾經的女友，用化名躲藏12年後終於落網，正等待引渡到美國。

《每日郵報》報導，美利堅大學商學院女教授馬庫姆（Sue Marcum）2010年10月25日在馬里蘭州的家中遭人殺害，兇嫌魯埃達（Jorge Rueda）犯案後逃離美國，被FBI列為通緝犯，事隔整整12年後終於在墨西哥西南部哈利斯科被捕。

現年52歲的魯埃達擁有墨西哥及美國雙重國籍，化名為費拉拉（León Ferrara）後住在哈利斯科，從事瑜珈教學。據當地媒體報導，由於他連續3天沒有去上課，學生和友人越來越擔心他的安危，懷疑他遭人綁架而報警，才得知他是涉嫌謀殺的國際通緝犯，已經被拘留。

當局23日聲明指出，魯埃達和馬庫姆有個人和經濟上的關係。魯埃達目前關押於墨西哥監獄，正等待引渡至美國受審，但持續聲稱自己是無辜的。

死者友人馬奇（Larry March）2017年曾向CNN透露，魯埃達是在2005年認識馬庫姆，當時魯埃達是一名證券經紀人，一邊教西班牙文，一邊練習瑜珈和冥想。後來二人關係親密，開始交往，但約在2008年感情生變，魯埃達便搬回墨西哥。

馬奇回憶，死者每次提到魯埃達時，彷彿將他視為神一般的存在。案發當天馬奇開車到死者家中，以備用鑰匙開門進屋後就發現死者倒在地下室。她的頭部被瓶子擊中，可能是遭人勒死。

當局取得魯埃達的DNA，找到他與這起案件的關聯，調查後發現魯埃達是死者生前購買的一份50萬美金保單受益人，且死者至少35萬美元存款不翼而飛。魯埃達則聲稱，馬庫姆遇害時他人已經在墨西哥，強調自己離開美國後就將過去的生活拋到腦後。