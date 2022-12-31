南韓KF-16戰機墜毀！12年前「沒裝1顆螺帽」釀禍　引擎沒油慘摔機

▲警戒風暴期間，南韓空軍戰機KF-16從全羅北道群山升空。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓空軍一架KF-16C戰鬥機疑因引擎異常，11月20日晚間墜毀於京畿道楊平郡楊東面山區，幸好該名飛行員緊急彈射逃生，未傳出任何傷亡。南韓空軍收拾殘骸後分析事故原因，直指該架戰機12年前維修時「1顆螺帽未鎖上」，才會導致燃料泵浦驅動軸的齒輪出現異常磨損，造成引擎無法正常獲得燃料供應。

根據《韓聯社》，南韓空軍昨（30）日針對KF-16C戰機墜毀事故發表調查報告，結果顯示該架戰機引擎燃料泵浦驅動軸的齒輪傳出異常磨損，從收拾的殘骸分析主要原因，發現用來固定燃料泵浦驅動軸的螺帽「並未鎖上」，這導致未能鎖上螺帽的驅動軸不斷搖晃，使得齒輪出現異常磨損。

南韓空軍關係人士表示，「我們將含有燃料泵浦驅動軸的齒輪箱（gearbox）帶走，針對殘骸進行精密分析，發現根本未能檢測出該螺帽的成份。」

從以上分析結果來看，南韓空軍研判該架KF-16C於2010年進行廠備維修工作時，並未適時鎖上該顆螺帽。對此，南韓空軍緊急針對配置同款引擎的200多架戰機進行非破壞式的特別檢修工作，確認螺絲有無出現異常。

與該架事故機配置同一款「PW引擎」的機種包括F-16、F-15部份戰機。

目前南韓空軍已完成約40架戰機的檢修工作，確認引擎並無異常，預計明年1月2日重啟飛行。

南韓空軍計畫召開究責委員會，調查12年前負責事故機廠備維修的人員，檢討是否須處以懲戒。

該架KF-16C戰機為南韓1996年引進。今年11月20日晚間8時，隸屬於南韓空軍第19戰鬥飛行團的機師駕駛該戰機執行巡邏任務時，墜毀在距離江原道原州空軍基地西側20公里的京畿道楊平郡楊東面山區，墜毀前的飛行高度為2萬4000英尺（7300公尺）、飛行速度為250節（時速460公里），引擎警示燈亮起。

機師研判難以飛行至原州基地，於是將機頭轉至沒有一般住宅的方向後，緊急彈射逃生。