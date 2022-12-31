世田谷一家4口滅門懸案「22年未破」　91歲老母祭466萬賞金

▲ 日本宮澤一家4口遭滅門案，時隔22年仍未破案。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

日本東京都世田谷區上祖師谷2000年前12月底發生兇殺案，宮澤一家4口慘遭滅門，到現在已經滿22年，遲遲未能破案，但警方仍然不放棄，呼籲外界提供線索，而91歲媽媽也祭出2千萬日元（約466萬新台幣）賞金，希望能夠盡速破案。

事情發生在2000年12月30日晚間11時至隔天凌晨，居住在日本東京都世田谷區上祖師谷三丁目的宮澤氏一家4口，包括44歲男屋主、41歲妻子、8歲女兒和6歲兒子，在自家中慘遭殺害，岳母31日早上聯繫不到人，事件才因此曝光。

據悉，兇手行兇時冷血，對被害人連刺多刀，屋主妻子上半身及頭部因而無法辨識，犯案後還留在現場飲食，並嘗試用電腦上網購買演唱會門票，行徑相當囂張，也因此遺留大量指紋、DNA、血跡、鞋印等證據，但其中並沒有決定性證據，兇手身分仍是未解之謎。此外，由於兇手選擇在接近日本新年的時間犯案，被形容是「20世紀末的未解懸案」。

▲ 男屋主媽媽期望盡快破案。（圖／翻攝自日テレNEWS YouTube）

經過22年，男屋主91歲媽媽宮澤節子近日談到，兇手的指紋和DNA留在現場的事實，呼籲需要一個新的調查制度，「我想在我還健康、頭腦還清醒的時候，找出這件事的真相」，並前往家族掃墓，希望事情可以盡快解決，並給出2千萬日元懸賞兇手。

宮澤節子直言，她每天都在期盼聽到兇手被捕的消息，已經想了22年，依然想不通，兒子一家到底為什麼會被殺。而到現在為止，警視廳已經調動約29000名人員，提供14000多起線索，卻未見破案曙光，警方持續呼籲民眾，若有任何消息都可以提供。