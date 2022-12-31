「5身體部位」一堆人沒洗乾淨！　醫曝超髒習慣：只沖肥皂水

記者吳美依／綜合報導

美國家庭醫師考德爾（Dr. Jen Caudle）經常在TikTok分享公衛及健康知識，她最近拍攝一部影片表示，許多人洗澡時都沒有好好清潔5個地方，包括肚臍、耳朵、指甲、雙腿及腳趾縫，「是的，你確實需要清潔雙腿。我說的不是在淋浴時讓肥皂水順著腿流下來，我說的是清洗！」

考德爾表示，很多人根本不洗肚臍，「夥計們，它會變得很噁心！請清洗你們的肚臍。」其次，耳朵頂部、耳背及耳垂也經常被忽略，「如果你搓揉耳朵後（手指）聞起來很噁心，那你最近肯定沒洗耳朵。」

▲美國一名醫師提醒，許多人洗澡時容易忽略肚臍、耳朵等部位。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



她接著說道，指甲「是大量藏汙納垢的地方，但我們不常想起這件事」，而許多人沒有特別刷洗雙腿，只是在淋浴時讓肥皂水順流而下，就當作大功告成。最後，她強調的是腳趾縫，「如果你想要確保自己免於各種感染，就一定要特地清洗腳趾。」

許多網友紛紛表示，「我一直都忘記洗肚臍」、 「還有脖子和背後！人們很常忽略那個地方」、「別忘了膝蓋後方」。但也有苦主表示，「我不喜歡肚臍被碰到，這會讓我噁心頭暈」。

一些網友感謝醫師提醒，但更多人對此不敢置信，「誰不洗這些地方啊？我以為我們都長大了」、「這還要特別提出來，太令人難過了！這就是為什麼新冠還不滾，太多噁心的人了。」