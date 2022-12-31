美傳奇女主播芭芭拉華特斯辭世　享耆壽93歲！生涯擁12座艾美獎

▲ 發言人證實芭芭拉．華特斯過世的消息。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國傳奇主播芭芭拉．華特斯（Barbara Walters）辭世，享耆壽93歲。她是美國電視史上首名晚間新聞女主播，打破玻璃天花板，在曾由男性主導的業界成為主導力量，過人的訪問技巧使她成為最傑出的電視人物之一，50年來獲得12座艾美獎。

根據CNN，華特斯發言人伯杰（Cindi Berger）聲明證實，她在親人陪伴下，在家中安詳離世，一生沒有遺憾，「她不僅是女主播的先驅，也是所有女性的先驅。」

ABC報導，華特斯1929年出生於波士頓，1976年加入ABC，成為晚間新聞節目史上首位女主播，寫下歷史新頁，職業生涯以犀利的提問聞名，曾開門見山向俄羅斯總統普丁問道，他是否曾下令殺害任何人，而普丁當時鄭重回答「沒有」。

她的經典作品包括1999年訪問前總統柯林頓婚外情女主角陸文斯基（Monica Lewinsky），估計有7400萬人觀看。她還訪問過從尼克森到歐巴馬以來的歷任美國總統及第一夫人，川普及梅蘭妮亞入主白宮以前也曾對他們進行訪談。

她的父親在演藝圈工作，從小穿梭在名人之中對她的職業生涯帶來莫大影響，「他們在台上是一個樣，在台下往往很不一樣」，「我會尊重和欽佩名人，但從來沒有恐懼或敬畏的感覺。」

ABC母公司迪士尼執行長艾格（Bob Iger）30日聲明表示，「芭芭拉是真正的傳奇，不僅是新聞界女性先驅，也是新聞業的先驅」，稱讚華特斯是獨一無二的主播，多次主持重要訪問，對象從國家領袖到名人、體育明星都有，並代表公司向她的女兒致哀。