揮別防疫限制！紐約時報廣場跨年盛況可期　現場畫面曝光

▲紐約時報廣場跨年活動即將登場,2023巨型數字燈登上時報廣場1號大樓樓頂前開放民眾參觀。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者尹俊傑紐約31日專電

COVID-19大流行近3年,曾是疫情重災區的紐約日漸復甦,萬眾矚目的時報廣場跨年活動將揮別防疫限制。即使經濟前景充滿變數,民眾仍抱著及時行樂的心態迎接新年。

兩年前,時報廣場跨年活動在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)陰影下舉辦,往年擠得水洩不通的街道一片空蕩,歡樂氣氛大打折扣。去年因變異病毒株Omicron攪局,開放入場人數為原規劃約1/4,而且5歲以上入場者須完整接種COVID-19疫苗,並全程佩戴口罩。

今年,活動官網沒有提及人流限制與疫苗接種規定,僅說時報廣場中央將有大批民眾慶祝,想親身體驗的話,最好跨年夜下午就提早入場占位子。

共同主辦單位時報廣場聯盟(Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris)說:「我們預期時報廣場將重現人山人海的景象。」

▲紐約時報廣場在COVID-19大流行初期人潮銳減,隨著疫情趨緩,觀光客回流,這個熱門景點重現往日摩肩擦踵的景觀。(圖/達志影像/美聯社)

實際上,時報廣場早就恢復往日摩肩擦踵的景觀。歲末年終,大批觀光客齊聚這個有「世界的十字路口」之稱的景點,街頭藝人使盡渾身解數賺錢,附近商家與百老匯劇院人聲鼎沸。去年此時遍布廣場的檢測站不見蹤跡,只剩廣告呼籲民眾接種追加劑,提醒人們COVID-19威脅依舊存在。

時報廣場降下水晶球跨年的傳統始於1907年,前兩年未中斷但人氣受疫情影響,今年從31日晚間6時展開的活動沒有防疫束縛,盛況可期。

時報廣場聯盟表示,指定觀景區依往例採取先到先贏模式,現場沒有公共廁所或餐飲攤位,一旦入場就不得離開上廁所或買東西吃。如果離開封鎖線,就只能忍痛放棄位子,重新排隊。

今年表演陣容由新生代歌手雀兒喜卡特勒(Chelsea Cutler)、JVKE等人領軍。依規畫,雀兒喜卡特勒將在接近午夜時登台翻唱約翰藍儂(John Lennon)名曲「想像」(Imagine),把活動氣氛帶到最高潮。

