南韓「發亮不明飛行物」身份曝！可攜衛星監控北韓　航太技術更進步

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（30）日晚間6時在國防科學研究所（ADD）的主導下，在位於忠清南道泰安郡的興安綜合實驗場成功發射固體推進式火箭，發射高度達450公里，為南韓獨自研發的技術，未來可望攜帶小型衛星、或多顆超小型衛星進入地球軌道，可隨時監控韓半島（朝鮮半島）情勢，提早偵察來自北韓（朝鮮）核武或導彈威脅。

▲南韓30日晚間6時發射固體推進式火箭，首都圈的天空閃現七彩光芒。（圖／CFP，下同）

根據《韓聯社》，南韓30日晚間6時成功在興安綜合實驗場發射獨自研發的固態燃料推進式火箭，為今年3月30日火箭發射飛行實驗首次宣告成功後，所進行的第2場飛行實驗，火箭發射至距地球450公里的高度，上半節完成正常分離，南韓軍方估計至2025年可望發射固體推進式火箭的「完整體」。

南韓軍方消息人士透露，「雖然現在提到具體時間表仍言之過早，但如果照這個研發速度的話，預估明年就可以進行搭載衛星的飛行實驗。」

報導分析，固態燃料火箭的造價比起液態火箭技術更為便宜，且構造相對而言更簡單，可以持續大量生產，且能迅速發射升空，是其主要優勢，且也能搭載小型衛星、或是數顆超小型衛星，在太空形成「衛星群」，可以隨時監控韓半島，迅速掌握北韓移動型飛彈發射台（TEL）等主要軍事標的動向，進一步發展「殺傷鍊」（Kill Chain）的能力，強化精準探測、打擊北韓導彈的能力。

雖然目前在以太空為基礎的監控能力上，南韓80%仍須仰賴美國，不過隨著此次南韓二度發射火箭成功，更是拉開了南北韓在固態燃料火箭上的技術差距。

韓國國防安全論壇（KODEF）事務局長申宗佑（신종우，音譯）表示，「我國（南韓）從很久以前就曾研發出軍用固態燃料推進式火箭」，他舉玄武系列飛彈為例，表示玄武飛彈與固態推進火箭採用相同技術。

自從南韓30日晚間6時成功發射火箭以後，首都圈、江原道部分地區的民眾都表示目睹天空出現七彩閃光的煙霧，由於外型怪異，還以為是來自外太空的UFO，消防當局也接獲共412通的報案電話，其中京畿道118通、江原道99通、首爾48通。

據悉，從南韓當局發出的航行警報顯示，國防科學研究所原本預計26至29日之間進行發射實驗，但因考量到在西海（黃海）進行漁業活動的中國漁船，才將警報實施日期延後至30至31日，為「西海岸非常設海上射擊訓練」，禁止船隻進入興安綜合實驗場附近海域。