金正恩的「年末禮物」！北韓今晨連射3枚導彈　回敬南韓昨射火箭

記者羅翊宬／編譯

就在即將迎來新年之際，北韓（朝鮮）又在年底的最後一天發射導彈，作為揮別2022年的禮物！南韓軍方今（31）日指出，北韓上午8時在黃海北道中和郡朝東海（日本海）發射3枚短程彈道飛彈，作為對南韓昨（30）日晚間發射固體推進式火箭的回應。

▲金正恩15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部稍早透露上述消息，目前軍方仍在分析北韓發射導彈的射程、高度、飛行速度等詳細資訊，由於此次的發射地點為黃海北道中和郡，位於首都平壤南端60公里處，是先前北韓發射導彈時未曾出現過的地點，也未曾出現過與彈道飛彈相關的紀錄，因此目前軍方仍在分析其意圖。

南韓聯合參謀本部表示，目前已強化監控與警戒態勢，韓美兩軍隨時維持緊密的合作關係。

報導指出，北韓在過去的慣例上，年底會有一系列針對國內各種情勢的「總結算」，集中內政管理，此次在年底持續進行軍事挑釁行為，其實相當罕見，因此很有可能是針對南韓30日晚間6時由國防科學研究所（ADD）主導發射的固體推進式火箭所為。

北韓上一次試射時，為23日在平壤順安機場一帶發射2枚固體推進式短程彈道飛彈，距今僅8天。

另外，北韓國內從26日起進行朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第6次全員會議，由該國最高領導人金正恩主持召開，至今仍在進行中，期間北韓於26日派出5架無人機侵擾南韓領空，其中一架甚至進入首爾北部地區。