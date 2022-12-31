WHO會面中國官員　要求「即時分享疫情數據」

▲ 北京一家診所人滿為患。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國放棄清零後疫情失控，國家衛健委卻停止發布每日感染及死亡數，恐怕導致數據被低估。世界衛生組織（WHO）30日與中國官員會面，要求北京分享更多國內疫情即時資訊，包括住院、重症、死亡及疫苗接種數據，並邀請中國科學家提供國內病毒定序資料。

BBC報導，WHO與中國官員會談後聲明指出，「世衛再次要求定期分享有關流行病狀況的具體即時數據，以及疫苗交付及接種狀況數據，尤其是脆弱族群及60歲以上族群」，表態願意對此向中方提供支持，並協助解決疫苗猶豫問題。

WHO強調「監測與及時發布數據的重要性」，以幫助中國及國際社會更準確評估風險及研擬有效應對措施。WHO祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在推特發文表示，需要更多資訊才能評估中國確診數攀升情形。

WHO新冠病毒進化技術諮詢小組預計明年1月3日召開會議，已邀請中國科學家提供病毒基因定序詳細數據，認為部分國家對來自中國的旅客加強防疫限制「可以理解」。

中國突然取消清零後確診數不斷上升，每天通報約5000例，但分析人士認為確診數被大大低估，單日可能達到100萬例。官方數據顯示，中國整個12月只有13人死於新冠，但英國醫療資訊分析公司Airfinity於29日指出，中國單日死亡數恐怕已達到9000例。