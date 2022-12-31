英國對中防疫政策轉彎　要求入境旅客出示陰性證明

▲12月27日，北京首都國際機場出現人潮。（圖／路透）



文／中央社記者陳韻聿倫敦30日專電

英國媒體報導，由於中國的疫情相關資料一向缺乏透明度，首相蘇納克（Rishi Sunak）決定要求來自中國的旅客事先備妥COVID-19檢測陰性證明，才准入境英國。

親執政黨保守黨的「泰晤士報」（The Times）、「每日電訊報」（The Daily Telegraph）等英國媒體報導，雖然專家多不認為有必要在邊境對自中國入境旅客實施防疫管制，但他們也提醒政府，中國的疫情相關資料數據一向缺乏透明度。

下議院衛生與社會照護委員會主席布萊恩（Steve Brine）、上議院議員貝特爾男爵（Lord Bethell）等曾任衛生官員的保守黨籍國會議員近日呼籲政府對自中國入境旅客採取篩檢等防疫措施。

一名官方消息人士告訴「泰晤士報」，新的邊境管制措施將向中國傳達「必須更開放」的訊號。

根據報導，作為入境英國必要條件的採檢陰性證明必須在班機預定自中國起飛時間前的48小時以內取得。

此外，預計高達20%的自中國入境旅客將被要求在抵達英國時接受採檢，以利相關單位進行基因分析、追蹤病毒株。

另一方面，在英國境內，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測結果陽性的民眾及醫療院所病患將被詢問是否有中國旅遊史；他們的檢體將被優先處理並進行基因定序。

目前已正式宣布將對自中國入境旅客採取嚴格程度不等防疫管制措施的國家包括美國、以色列、西班牙、義大利、日本、印度、馬來西亞、南韓、台灣。

「每日電訊報」稍早報導，自今年11月29日以來一個月期間，英國總計上傳了13萬8041筆COVID-19確診個案至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID），中國則上傳64萬4671筆，但同時英國分享了7325筆病毒序列資料，中國僅分享940筆。

作為比較，英國及中國透過GISAID與國際社群分享的病毒序列資料分別占已上傳確診數的5%及0.1%。

英國「金融時報」（Financial Times）近日報導，根據外流的中國衛生單位高層內部評估資料，在政府放棄「清零」鐵腕防疫政策後，本月1日至20日期間，中國境內新增確診人數恐達2億5000萬人，約為總人口18%。