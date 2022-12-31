烏克蘭再遭空襲嚴寒迎新年　普丁視導俄國新艦成軍

▲烏克蘭基輔一棟房子，遭俄軍轟炸摧毀。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在俄羅斯對烏國各地發動一波飛彈攻擊後，境內多數地區在低溫中無電可用。俄國總統普丁則透過視訊，視察新軍艦與核潛艦成軍服役，誓言強化海軍。

●俄空襲釀3死多地停電 烏克蘭嚴寒中準備迎新年

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日表示，在俄羅斯對全國各地發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。

法新社報導，澤倫斯基說：「截至今天傍晚，烏克蘭多數地區都停電。」「基輔州（Kyiv）和首都、利維夫州（Lviv）、敖德薩（Odessa）市與州、赫松（Kherson）市與州、文尼察州（Vinnytsia）和外喀爾巴阡州（Transcarpathia）的情況特別艱困。」

他表示：「俄羅斯每次發起這種飛彈空襲，只會把自己更進一步推向死胡同。他們的飛彈數量日益減少。」

「相反的，作為全球最大恐怖分子，會讓俄羅斯及其公民長期承受後果。每一枚飛彈只是證明這一切都必須靠（戰爭）法庭來解決，這就是之後會發生的事。」

外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文，在烏克蘭人民準備慶祝新年時，俄軍採取「無意義的野蠻行徑」。

▲普丁視訊視導俄軍新核潛艦成軍。（圖／路透）



●俄新艦艇與核潛艦成軍 普丁視訊視導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）透過視訊視察數艘新軍艦與核潛艦成軍服役，誓言要進一步加強俄國海軍。

法新社報導，自COVID-19疫情爆發以來，普丁（Vladimir Putin）就大多避免與公眾接觸。他這次也是透過視訊連結視導新艦艇掛上俄羅斯國旗。

新服役艦艇中含1艘巡邏艦、1艘掃雷艦和能發射彈道飛彈的「北風之神」級（Borei-class）蘇沃洛夫大元帥號（Generalissimus Suvorov）核動力潛艦；另一艘同級核潛艦亞歷山大三世號（Emperor Alexander III）20日剛好出海，會在試航後入役。

普丁在電視談話中說：「我們將加快各種艦船的建造速度和數量，為它們配備最現代化的武器。」

「總而言之，一切都為能有效確保俄羅斯的安全，保護我們在世界海洋中的國家利益。」

●烏克蘭：俄一夕出動16架自殺無人機 已全數殲滅

空襲警報30日凌晨響徹烏克蘭首都基輔，居民收到通知前往空襲避難所。烏克蘭空軍表示，俄羅斯一夜之間從烏國東南部和北部方向出動16架「自殺式」無人機，已全數遭到殲滅。

俄羅斯29日才剛發動自今年2月底入侵烏克蘭以來最大規模的空中攻擊。路透社報導，凌晨2時剛過，基輔市政府就在通訊軟體Telegram發布有關空襲警報的警示，呼籲市民前往避難所。

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram寫道，基輔正遭受「無人機攻擊」。基輔官員說，發現空中出現5架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機後，已予擊毀。

▲俄羅斯總統普丁30日與中國國家主席習近平進行視訊會談。（圖／路透）



●俄中元首視訊會談 普丁渴望加強兩國軍事合作

俄羅斯總統普丁告訴中國國家主席習近平，他渴望加強俄中軍事合作，並讚揚兩國為對抗西方影響力所做的努力。

法新社報導，普丁與習近平透過視訊進行會談，他在開場白時稱習近平為「親愛的朋友」，並稱「我們的目標是加強俄羅斯及中國武裝部隊間的合作」。

普丁也讚揚俄中當局為對抗「西方前所未見施壓及挑釁」所做的努力。他提及，在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，俄中戰略夥伴關係作為穩定因素的重要性日增。

他還說：「我們對當前全球地緣政治格局改變的原因、過程和邏輯有著相同看法。」他指稱：「在出口石油至中國方面，俄羅斯已成為首要國家之一。」

●習近平與普丁視訊會談 讚俄未拒絕與烏克蘭談判

中國國家主席習近平向俄羅斯總統普丁說，中方對俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決烏克蘭問題表示讚賞，並將繼續秉持公正立場，為和平解決問題發揮建設性作用。

據新華社報導，習近平30日與普丁舉行視訊會晤時，曾就烏克蘭危機交換意見。但報導僅提到習近平的看法，卻未提到普丁對烏克蘭問題的看法。

報導指出，習近平在與普丁就烏克蘭危機交換意見時說，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。