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紐約時報廣場跨年操盤團隊是「台灣人」　連續14年倒數都靠他們

▲▼美國紐約時報廣場（Times Square）跨年。（圖／路透）

▲美國紐約時報廣場（Times Square）跨年的背後操盤手，其實來自台灣。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國紐約時報廣場（Times Square）跨年，是吸引全球遊客朝聖的經典行程，甚至是被譽為是「一生必去一次的體驗」，尤其在疫情趨緩之後，更有望回歸到疫情前的人氣規模，但鮮為人知的是，管理廣場大螢幕看板與水晶球的團隊，就是來自台灣的Tiger Party。

多數美國人享受冬季假期之際，就是Tiger Party最忙碌的時期，與時報廣場遊客中心、製作公司、紐約警察局、媒體、看板營運商、贊助商和市長辦公室的協調工作都是家常便飯，每天總有開不完的會。

▲▼紐約時報廣場Times square。（圖／記者董美琪攝）

▲紐約時報廣場Times square。（圖／記者董美琪攝）

軟體科技公司Tiger Party連續14年負責同步時報廣場看板的新年倒數計時，執行長Rafale Chang說明，整個團隊除了控制大螢幕看板的轉播、直播之外，還有其他像是燈光、音效工作人員，來組成一個「節目」。

▲▼美國紐約時報廣場（Times Square）跨年。（圖／路透）

▲跨年倒數計時最重要的莫過於準時，就算只是慢了0.5秒，都會嚴重影響觀看體驗。（圖／路透）

Rafale Chang說明，跨年倒數計時最重要的莫過於準時，就算只是慢了0.5秒，都會嚴重影響觀看體驗，若每塊看板上的數字不同，也會打斷觀眾情緒，因此必須確保不同看板上的時鐘都與水晶球上的時間同步，沒有任何延遲。

Rafale Chang提到，他們的使命是給現場所有觀眾一個在看板上看見自己的機會，增加參與感，也激發他們的好奇心、期待與快樂之情。

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