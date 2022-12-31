前選美亞軍穿「透明裝」頒獎！火辣身材全看光　本人道歉：很羞愧

Phương Anh (24 tuổi) chia sẻ: "Tôi thấy cũng hơi xui, do ánh sáng chứ bộ trang phục không có vấn đề gì. Tôi có mặc bodysuit bảo hộ bên trong. Chiếc váy làm cho mọi người có cảm giác là xuyên thấu thôi chứ tôi không dám hở gì đâu". pic.twitter.com/B58r8dboly — Nguyễn Văn Sơn Trung (@Ngvasotru82) December 26, 2022

記者閔文昱／綜合報導

2022年越南小姐選美大賽近日落幕，24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）奪得亞軍，不過在頒獎時，所有人的目光都聚集在頒獎人芳英（Phuong Anh）身上，因為她身穿一件透視感極強的黃色禮服，隱約還能看出禮服下的曼妙身軀，引發正反兩面評價。

綜合外媒報導，芳英是2020年越南小姐亞軍佳麗，她近日登上2022年越南小姐決賽，為亞軍鄭翠玲加冕，不過，她身穿一襲半透明黃色禮服，極薄的布料讓她彷彿是裸體一般，觀眾可清楚「透視」禮服下的火辣好身材，讓她意外成為全場焦點。

▲2020年越南小姐亞軍佳麗身穿一襲「黃色透明裝」頒獎，引發爭議。（圖／翻攝自推特）

畫面一曝光，隨即引發不少網友反感，紛紛批評「穿成這樣連別人都會感到害羞」、「這個頒獎人根本是喧賓奪主」、「本來以為是假的，如果真的是刻意穿成這樣也太令人反感」。不過也有人認為，這可能只是一個「意外事件」，不必太過放大檢視。

對此，主辦單位也出面道歉，表示舞台上的服裝通常是在活動開始前就挑選好的，但在彩排時他們沒有打開所有燈光，所以才沒有意識到這件禮服有任何問題。芳英則解釋，她禮服內還有穿一件保護性的緊身連衣褲，但因為燈光的關係才讓裡頭的連衣褲顯得特別明顯，對於網友批評她也感到相當羞愧，並已從這次事件汲取教訓。

據了解，芳英出生於1998年，曾獲得2020年越南小姐亞軍，她近日還曾前往日本參加國際小姐比賽，但最終無緣15強。