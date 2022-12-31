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前選美亞軍穿「透明裝」頒獎！火辣身材全看光　本人道歉：很羞愧

記者閔文昱／綜合報導

2022年越南小姐選美大賽近日落幕，24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）奪得亞軍，不過在頒獎時，所有人的目光都聚集在頒獎人芳英（Phuong Anh）身上，因為她身穿一件透視感極強的黃色禮服，隱約還能看出禮服下的曼妙身軀，引發正反兩面評價。

綜合外媒報導，芳英是2020年越南小姐亞軍佳麗，她近日登上2022年越南小姐決賽，為亞軍鄭翠玲加冕，不過，她身穿一襲半透明黃色禮服，極薄的布料讓她彷彿是裸體一般，觀眾可清楚「透視」禮服下的火辣好身材，讓她意外成為全場焦點。

▲2020年越南小姐亞軍佳麗身穿一襲「黃色透明裝」頒獎，引發爭議。（圖／翻攝自推特）

▲2020年越南小姐亞軍佳麗身穿一襲「黃色透明裝」頒獎，引發爭議。（圖／翻攝自推特）

畫面一曝光，隨即引發不少網友反感，紛紛批評「穿成這樣連別人都會感到害羞」、「這個頒獎人根本是喧賓奪主」、「本來以為是假的，如果真的是刻意穿成這樣也太令人反感」。不過也有人認為，這可能只是一個「意外事件」，不必太過放大檢視。

對此，主辦單位也出面道歉，表示舞台上的服裝通常是在活動開始前就挑選好的，但在彩排時他們沒有打開所有燈光，所以才沒有意識到這件禮服有任何問題。芳英則解釋，她禮服內還有穿一件保護性的緊身連衣褲，但因為燈光的關係才讓裡頭的連衣褲顯得特別明顯，對於網友批評她也感到相當羞愧，並已從這次事件汲取教訓。

據了解，芳英出生於1998年，曾獲得2020年越南小姐亞軍，她近日還曾前往日本參加國際小姐比賽，但最終無緣15強。

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