起底大寮槍案兇手！槍擊要犯「牛皮」手下　曾持步槍殘殺富商

▲大寮槍擊兇手起底，曾是槍擊要犯「牛皮」的手下 。（圖／翻攝內政部刑事警察局）

記者吳奕靖、陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

高雄市大寮區一處鐵皮工廠昨（29日）發生槍擊案，造成1死1重傷，綽號「黑仔」的司姓槍手(34歲)今（30日）下午在大寮內坑公墓被發現，已經沒有呼吸心跳，初步研判開槍自戕。而司超過10年的犯罪史也被起底，他不僅捲入擄人勒贖，更因為涉及槍殺富商，被警方列入查緝專刊。

2008年時，綽號「牛皮」的槍擊要犯王俊偉，因與陳姓商人有恩怨，找了「黑仔」以及其他2人，在2008年8月於彰化持M16步槍等槍枝，槍殺陳姓商人，得手之後開車逃往其他縣市躲避風頭，當時警方還對司男發布重要緊急查緝專案。之後4人都被警方逮捕，主嫌王男則被判無期徒刑，褫奪公權終身，司男及其他2人被判15到19年不等有期徒，協助藏匿的同夥也分別被判刑。

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠昨（29日）發生槍擊案，造成1死1重傷，警方調查確認槍手是綽號「黑仔」的司姓男子（34歲），警方經過漏夜的追緝，今（30日）在大寮內坑公墓發現「黑仔」，已經沒有呼吸心跳，初步研判開槍自戕。專案小組成員認為，司男專程從中部南下與人合作製毒工廠，竟然只因口角衝突就開槍殺了同夥，逃逸後又開槍自戕，認為他應該是情緒控制差，才會有一連串失控的舉動。