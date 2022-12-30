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淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

▲▼這指甲油到底什麼顏色，讓國外網友吵翻天。（圖／翻攝自IG／shuga.studio）

▲這指甲油到底什麼顏色，讓國外網友吵翻天。（圖／翻攝自IG／shuga.studio）

記者張寧倢／編譯

一張美甲照片引起萬人議論，「到底是什麼顏色啦！」俄羅斯一家美甲店在經營的IG帳號上發布成品美照，但指甲油顏色眾說紛紜，出現了「白色」、「米白色」、「高級白」，有人說是「非常淺的藍色」，還有人認為是「混了藍色或灰色調的白色」，甚至還出現「粉紅色」的答案。

根據每日郵報報導，國外一名女網友在臉書熱門社團中發布一張美甲照片，因為她認為這是一款白色指甲油，但有人說是藍色或灰色，所以想問看看其他人覺得是什麼顏色，再決定她隔天要不要去掛眼科，結果貼文意外引發一場激烈爭辯。

▲▼這指甲油到底什麼顏色，讓國外網友吵翻天。（圖／翻攝自IG／shuga.studio）

▲白色、藍色、粉紅色，留言區各種答案層出不窮。（圖／翻攝自IG／shuga.studio）

支持「白色系」的一派網友們說，「把手機亮度調到最亮，它是白色」、「看起來像高級的白色（high quality white）」、「這絕對就是白色」、「在我看來，這是一種由藍色或灰色基底製成的白色指甲油」。

認為是「淺藍色」的網友也站出來發聲。一名女網友就留言，「這是非常淺的藍色。例如雪花藍或很淺的寶寶藍。」另一人說，「我看完照片想到的完全就是蛋殼藍」。甚至有少數人覺得自己看到「粉紅色」，其中一則留言說，「我們看的是同一張照片嗎？這指甲絕對是塗成粉紅色。」

有網友找出原圖是來自俄羅斯一家美甲沙龍2021年在IG發布的成品照，結果店家發文時就已公布照片中使用的產品。找到真相的網友說，「這是Luxio品牌出的淡藍色（light blue），色號是Breathless。我看了他們家的網站，因為我需要知道真正的答案。」

▲▼鍵盤柯南搜出「指甲油真身」，證明產品本身是淺藍色。（圖／翻攝自gelessentialz.com）

▲鍵盤柯南搜出「指甲油真身」，證明產品本身是淺藍色。（圖／翻攝自gelessentialz.com）

這件洋裝什麼顏色？　百萬網友爭論「白金」「藍黑」（圖／翻攝自tumblr）

▲2015年這件洋裝的「顏色」在全球吵翻天。（圖／資料照）

其實，早在2015年就有一件引起全球熱議的「藍黑／白金洋裝」。當年上傳這張圖的網友在知名網站Tumblr上表示，「大家幫幫我！這件洋裝到底是白色跟金色，還是藍色跟黑色？我跟我朋友吵了半天都無法同意，我們已經快被搞瘋了！」接著便引發了百萬網友的論戰，經過爭論之後，大部分的人都分成了兩個陣營：分別是「藍黑派」跟「白金派」，雙方你來我往，互不相讓。這樣的顏色問題，也釣出許多專家來分析，有人認為是白平衡造成的錯覺，也有人認為是心理因素導致。

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