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入境「不須篩檢」！泰國喜迎30萬中國旅客　提振旅遊業

▲▼義大利籲歐盟國家針對中國旅客採取強制性篩檢。（圖／路透）

▲泰國宣布中國旅客入境不須進行篩檢。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

中國明年1月8日起解除出入境管制，各國紛紛祭出不同應對措施迎接陸客。泰國29日宣布，中國入境旅客與他國旅客相同，不須出示陰性證明或進行篩檢，預計明年第一季將有30萬遊客前往泰國遊玩。

泰國旅遊業過去嚴重依賴中國遊客，2019年近4000萬觀光客中中國旅客就佔1/3。2020年新冠疫情導致泰國經濟遭受重大損失，泰國旅遊協會（Tourism Council of Thailand）估計，2020整年度損失可能高達96億美元（約新台幣3000億元）。

《曼谷郵報》報導，泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）29日指出，泰國旅遊局預計明年1月5日將出現第一波中國旅客潮，第一季約30萬人，有助於提振旅遊業度過淡季。

他說，為因應中國旅客的增加，旅遊局將2023年外國遊客目標總數由2000萬上調至2500萬，旅遊業收入維持2.4兆泰銖。

泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，大多數中國旅客已接種3劑疫苗或因染疫產生抗體，泰國不會要求出示陰性證明或進行檢測。

清邁旅遊委員會主席塞杰（Panlop Sae Jiew）也表示，中國解封對清邁旅遊業來說是好兆頭，因為疫情爆發前有大量旅客來自中國。

清邁機場負責人考賽蒂安（Wichit Kaewsaithiam）同時宣布，航空公司將於明年1月8日恢復往返中國直飛航班。

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