這裡「搶先全球」最早迎接2023！　神奇小鎮每半小時就跨年1次

▲全球最早迎新年的國家將在台灣時間12月31日晚上6時就率先進入新的2023年。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

2022年將邁入尾聲，全球最早迎接跨年的國家是太平洋中央3個島國東加王國（Tonga）、薩摩亞（Samoa）以及吉里巴斯（Kiribati），相當於在台灣時間12月31日晚上6點就搶先迎接2023年！從薩摩亞搭機1小時到美屬薩摩亞後就可以跨第2次年。另外，澳洲一個小鎮位於3個時區的交界處，還能每30分鐘就跨1次年。

綜合外媒報導，位於南太平洋西部的東加王國剛好坐落於國際換日線西側，因此有著「日出之國」的美譽，也是率先全球進入新年的國家。雖然東加王國使用的是東半球UTC+13的時區，事實上卻位處西半球，這是因為各國可以自由決定時區要在「國際換日線的哪一邊」，東加當地的經貿高度仰賴澳洲、紐西蘭，政府不希望時差影響貿易發展，才選用與紐澳相同的UTC+13時區。

▲全球最早跨年的幾個國家是太平洋上的東加（Tonga）、薩摩亞（Samoa）以及吉里巴斯（Kiribati）（藍圈處）。（圖／取自美國國家海洋暨大氣總署）

同樣最先跨年的還有薩摩亞，但其實薩摩亞也是從2011年才決定「越線」選用與紐澳相同時區，就此從最晚跨年的國家變成最早敲響新年鐘的國家之一。由於相隔不到幾公里的美屬薩摩亞（American Samoa）仍然使用UTC-11時區，當地獨有的跨年活動就是先在薩摩亞跨完年後，再搭乘1小時飛機到美屬薩摩亞，於台灣時間1月1日7點迎接全球「最後一個」跨年時刻。

吉里巴斯和夏威夷位在同一條經線上，幾乎位於夏威夷的正南方，不過慶祝新年的時間卻提前夏威夷整整一天，也是全球最先跨年的地方之一。值得一提的是，吉里巴斯曾經是「被國際換日線穿越」的國家，處在同一國家、不同島嶼日期卻可能差了一天，最終是在1995年政府才統一時區，也迎來許多想要率先跨年的國際旅客。

▲澳洲一處小鎮橫跨了3個不同時區。（圖／翻攝自維基百科）

在澳洲小鎮卡梅倫角（Cameron Corner）可以在1.5小時內連跨3次年。因為卡梅倫角地理位置特殊，剛好位於新南威爾斯省（NSW）、南澳省（South Australia）和昆士蘭省（Queensland）3個州、3個不同時區的交界，每個時區時間相差半小時，因此當地的居民只要在跨年夜跑到不同時區，就能每30分鐘跨年1次。

你可能會好奇，橫跨所有時區的南極洲又該如何計算跨年時間？加州大學洛杉磯分校（UCLA）電腦科學家艾格特（Paul Eggert）表示，南極大陸上每個科學研究中心都遵循著不同的時間，例如南極洲最大的麥克默多站（McMurdo Station）是與紐西蘭相同的UTC+12時區，帕爾默站（Palmer）則是使用智利的UTC-3時區，追根究柢來說，「在南極，其實時間沒那麼重要。因為你每年有長達6個月的白天和6個月的夜晚，時間就隨便吧。」