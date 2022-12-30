　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這裡「搶先全球」最早迎接2023！　神奇小鎮每半小時就跨年1次

▲▼ 泰國曼谷2019跨年煙火 。（圖／路透）

▲全球最早迎新年的國家將在台灣時間12月31日晚上6時就率先進入新的2023年。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

2022年將邁入尾聲，全球最早迎接跨年的國家是太平洋中央3個島國東加王國（Tonga）、薩摩亞（Samoa）以及吉里巴斯（Kiribati），相當於在台灣時間12月31日晚上6點就搶先迎接2023年！從薩摩亞搭機1小時到美屬薩摩亞後就可以跨第2次年。另外，澳洲一個小鎮位於3個時區的交界處，還能每30分鐘就跨1次年。

綜合外媒報導，位於南太平洋西部的東加王國剛好坐落於國際換日線西側，因此有著「日出之國」的美譽，也是率先全球進入新年的國家。雖然東加王國使用的是東半球UTC+13的時區，事實上卻位處西半球，這是因為各國可以自由決定時區要在「國際換日線的哪一邊」，東加當地的經貿高度仰賴澳洲、紐西蘭，政府不希望時差影響貿易發展，才選用與紐澳相同的UTC+13時區。

▲▼全球最早跨年、第一個跨年國家是太平洋的3個島國東加（Tonga）、薩摩亞（Samoa）以及吉里巴斯（Kiribati）（藍圈處）。（圖／取自美國國家海洋暨大氣總署NOAA）

▲全球最早跨年的幾個國家是太平洋上的東加（Tonga）、薩摩亞（Samoa）以及吉里巴斯（Kiribati）（藍圈處）。（圖／取自美國國家海洋暨大氣總署）

同樣最先跨年的還有薩摩亞，但其實薩摩亞也是從2011年才決定「越線」選用與紐澳相同時區，就此從最晚跨年的國家變成最早敲響新年鐘的國家之一。由於相隔不到幾公里的美屬薩摩亞（American Samoa）仍然使用UTC-11時區，當地獨有的跨年活動就是先在薩摩亞跨完年後，再搭乘1小時飛機到美屬薩摩亞，於台灣時間1月1日7點迎接全球「最後一個」跨年時刻。

吉里巴斯和夏威夷位在同一條經線上，幾乎位於夏威夷的正南方，不過慶祝新年的時間卻提前夏威夷整整一天，也是全球最先跨年的地方之一。值得一提的是，吉里巴斯曾經是「被國際換日線穿越」的國家，處在同一國家、不同島嶼日期卻可能差了一天，最終是在1995年政府才統一時區，也迎來許多想要率先跨年的國際旅客。

▲澳洲一處小鎮橫跨了3個不同時區。（圖／翻攝自維基百科）

在澳洲小鎮卡梅倫角（Cameron Corner）可以在1.5小時內連跨3次年。因為卡梅倫角地理位置特殊，剛好位於新南威爾斯省（NSW）、南澳省（South Australia）和昆士蘭省（Queensland）3個州、3個不同時區的交界，每個時區時間相差半小時，因此當地的居民只要在跨年夜跑到不同時區，就能每30分鐘跨年1次。

你可能會好奇，橫跨所有時區的南極洲又該如何計算跨年時間？加州大學洛杉磯分校（UCLA）電腦科學家艾格特（Paul Eggert）表示，南極大陸上每個科學研究中心都遵循著不同的時間，例如南極洲最大的麥克默多站（McMurdo Station）是與紐西蘭相同的UTC+12時區，帕爾默站（Palmer）則是使用智利的UTC-3時區，追根究柢來說，「在南極，其實時間沒那麼重要。因為你每年有長達6個月的白天和6個月的夜晚，時間就隨便吧。」

更多新聞

►盲眼龍婆2023預言「全球5大災禍」　太陽恐陷1異象！人類改變生育

►比基尼妹子在繼父面前熱舞　15秒「抖胸晃臀」被罵爆！她1句反嗆

►淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

 ►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／捲林杏兒買票案遭通緝　蕭景田將出面說明
LINE可愛貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載
小4時埋白酒！他「立志娶女同學」　16年後挖出一看傻了
台中已婚2警「執勤中大玩車震」　戰遍摩鐵
「跨年＋元旦天氣」一次看！　迎曙光機率出爐
PS5真的上市了！　驚見免綁可單買主機
當兵變1年！高三生「5大衰事」炸鍋　釣出這群人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

入境「不須篩檢」！泰國喜迎30萬中國旅客　提振旅遊業

困廁所4天！她絕望呼喊沒人理　「超愛買」竟成救命關鍵

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」　崩潰報警

快訊／普丁邀習近平明年春天訪莫斯科　進行國是訪問

南韓調漲明年第1季電費！平均每家戶電費漲9.5%　漲幅創新高

這裡「搶先全球」最早迎接2023！　神奇小鎮每半小時就跨年1次

馬來西亞宣布「來自中國客機」採檢廢水　入境旅客全部量體溫

擔憂遭中國疫情影響！南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

日本「最甜公主」佳子迎28歲生日！　傳牙醫男友只是煙霧彈

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

入境「不須篩檢」！泰國喜迎30萬中國旅客　提振旅遊業

困廁所4天！她絕望呼喊沒人理　「超愛買」竟成救命關鍵

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」　崩潰報警

快訊／普丁邀習近平明年春天訪莫斯科　進行國是訪問

南韓調漲明年第1季電費！平均每家戶電費漲9.5%　漲幅創新高

這裡「搶先全球」最早迎接2023！　神奇小鎮每半小時就跨年1次

馬來西亞宣布「來自中國客機」採檢廢水　入境旅客全部量體溫

擔憂遭中國疫情影響！南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

日本「最甜公主」佳子迎28歲生日！　傳牙醫男友只是煙霧彈

快訊／捲林杏兒買票案遭通緝　國民黨中常委蕭景田近日出面說明　

陳昇結婚36年「首曝與老婆結婚內幕」　一通電話打回老家...嚇壞家人

元旦3天連假各區交通疏導　桃園警方提供替代道路建議

富邦悍將沒留用　前阪神「火球男」加盟臺中市成棒隊

奶油瓦斯桶趴椅子擠出「吐司屁屁」回眸　媽笑：拉布拉多變柯基

「冬季甜品」熱量一圖看！第1名近500大卡　紅豆湯只排第5

機車把手掛蔬菜海鮮…噁賊偷了不跑還就地DIY！　失主目擊報警

太猛！李毓芬新歌20天內點擊破億　IG追蹤也暴漲「35萬→464.6萬」

已購客爭相加碼「興富發鉑悦」　買進制霸A7摩天科技城

慢飛天使需要你！「聖家啟智中心」建物補強缺口大　急需各界伸出援手

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

巴西球王比利逝世　享壽82歲

店員顧客打群架影片曝　驚現「神力女超人」嗨翻全場

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世　享壽81歲

比基尼妹在繼父面前「抖胸晃臀」15秒被罵爆

巨乳撲克女神「車頭燈」整顆滑出！牌桌上大露點

美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

南韓隧道大火蔓延超快　原因出爐

更多熱門

相關新聞

跨年元旦天氣差　迎曙光機率出爐

跨年元旦天氣差　迎曙光機率出爐

明天就是跨年夜，不少人計畫看跨年煙火、迎2023年曙光，不過中央氣象局表示，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低，新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低。至於煙火最佳觀賞處為施放地點的上風處，以台北101為例，建議在101的北側、東側為佳。

台南跨年眾星雲集

台南跨年眾星雲集

2023台東跨年晚會週邊攤商好品質

2023台東跨年晚會週邊攤商好品質

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

台東邀大咖跨年倒數　週邊打造豪華用餐區

台東邀大咖跨年倒數　週邊打造豪華用餐區

關鍵字：

跨年倒數2023跨年時間全球跨年最早跨年

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面