擔憂遭中國疫情影響！南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

▲隨著中國疫情升溫恐迎來感冒藥品短缺，南韓政府宣布將出手限制藥局販售感冒藥品的數量。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國在新冠防疫政策上「溜滑梯式」的解封，導致境內感染人數暴增。為了因應感冒藥品被大量出口、囤貨，引發國內藥品短缺的現象，南韓政府決定出手管控、限制藥局對外販售感冒藥品的數量，並攜手航空與郵政當局，強化取締海外感冒藥品走私。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部、食品醫藥品安全處、關稅廳今（30）日召開第4次感冒藥官民聯合應對會議，決定實施相關對策管控感冒藥品的流通，杜絕感冒藥品的囤貨現象，其中食藥處更決定推動實施「流通改善措施」，限制藥局的感冒藥品販售數量。

食藥處處長可依南韓法規，針對醫療製品、販售處、販售流程、販售量、販售條件等實施必要性的流通改善措施。食藥處將於下周召開公共保健危機應對委員會，詳細規範流通改善措施的實施時間點、實施對象、販售限制數量等。

關稅廳則將聯合機場公社、郵政事業本部，針對感冒藥品走私強化取締力道。根據《關稅法》規定，若要出口感冒藥，則須事前向海關申報藥品名、藥品規格、數量、價格，一旦違法則恐被判處3年以下徒刑、或是與物品原價相當的罰金。

至於保健福祉部則須研擬提高取締效果的方案，同時向大韓藥師會等相關團體、全國各地保健所（衛生所）積極宣導過量販售感冒藥的違法爭議。

報導指出，隨著中國防疫政策迎來完全解封，加上南韓國內掀起新冠肺炎、流感病毒同時大流行，外界擔憂感冒藥品將跟著短缺，尤其先前曾有韓媒報導為了向中國走私出口感冒藥品，而發生感冒藥品的囤貨案例。

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