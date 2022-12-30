　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擔憂遭中國疫情影響！南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

▲▼隨著中國疫情升溫恐迎來感冒藥品短缺，南韓政府宣布將出手限制藥局販售感冒藥品的數量。（圖／CFP）

▲隨著中國疫情升溫恐迎來感冒藥品短缺，南韓政府宣布將出手限制藥局販售感冒藥品的數量。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國在新冠防疫政策上「溜滑梯式」的解封，導致境內感染人數暴增。為了因應感冒藥品被大量出口、囤貨，引發國內藥品短缺的現象，南韓政府決定出手管控、限制藥局對外販售感冒藥品的數量，並攜手航空與郵政當局，強化取締海外感冒藥品走私。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部、食品醫藥品安全處、關稅廳今（30）日召開第4次感冒藥官民聯合應對會議，決定實施相關對策管控感冒藥品的流通，杜絕感冒藥品的囤貨現象，其中食藥處更決定推動實施「流通改善措施」，限制藥局的感冒藥品販售數量。

食藥處處長可依南韓法規，針對醫療製品、販售處、販售流程、販售量、販售條件等實施必要性的流通改善措施。食藥處將於下周召開公共保健危機應對委員會，詳細規範流通改善措施的實施時間點、實施對象、販售限制數量等。

關稅廳則將聯合機場公社、郵政事業本部，針對感冒藥品走私強化取締力道。根據《關稅法》規定，若要出口感冒藥，則須事前向海關申報藥品名、藥品規格、數量、價格，一旦違法則恐被判處3年以下徒刑、或是與物品原價相當的罰金。

至於保健福祉部則須研擬提高取締效果的方案，同時向大韓藥師會等相關團體、全國各地保健所（衛生所）積極宣導過量販售感冒藥的違法爭議。

報導指出，隨著中國防疫政策迎來完全解封，加上南韓國內掀起新冠肺炎、流感病毒同時大流行，外界擔憂感冒藥品將跟著短缺，尤其先前曾有韓媒報導為了向中國走私出口感冒藥品，而發生感冒藥品的囤貨案例。

►快訊／南韓宣布跟進！中國旅客「入境前後」需PCR 限縮辦理觀光簽

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／捲林杏兒買票案遭通緝　蕭景田將出面說明
LINE可愛貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載
小4時埋白酒！他「立志娶女同學」　16年後挖出一看傻了
台中已婚2警「執勤中大玩車震」　戰遍摩鐵
「跨年＋元旦天氣」一次看！　迎曙光機率出爐
PS5真的上市了！　驚見免綁可單買主機
當兵變1年！高三生「5大衰事」炸鍋　釣出這群人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

入境「不須篩檢」！泰國喜迎30萬中國旅客　提振旅遊業

困廁所4天！她絕望呼喊沒人理　「超愛買」竟成救命關鍵

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」　崩潰報警

快訊／普丁邀習近平明年春天訪莫斯科　進行國是訪問

南韓調漲明年第1季電費！平均每家戶電費漲9.5%　漲幅創新高

這裡「搶先全球」最早迎接2023！　神奇小鎮每半小時就跨年1次

馬來西亞宣布「來自中國客機」採檢廢水　入境旅客全部量體溫

擔憂遭中國疫情影響！南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

日本「最甜公主」佳子迎28歲生日！　傳牙醫男友只是煙霧彈

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

入境「不須篩檢」！泰國喜迎30萬中國旅客　提振旅遊業

困廁所4天！她絕望呼喊沒人理　「超愛買」竟成救命關鍵

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」　崩潰報警

快訊／普丁邀習近平明年春天訪莫斯科　進行國是訪問

南韓調漲明年第1季電費！平均每家戶電費漲9.5%　漲幅創新高

這裡「搶先全球」最早迎接2023！　神奇小鎮每半小時就跨年1次

馬來西亞宣布「來自中國客機」採檢廢水　入境旅客全部量體溫

擔憂遭中國疫情影響！南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

日本「最甜公主」佳子迎28歲生日！　傳牙醫男友只是煙霧彈

快訊／捲林杏兒買票案遭通緝　國民黨中常委蕭景田近日出面說明　

陳昇結婚36年「首曝與老婆結婚內幕」　一通電話打回老家...嚇壞家人

元旦3天連假各區交通疏導　桃園警方提供替代道路建議

富邦悍將沒留用　前阪神「火球男」加盟臺中市成棒隊

奶油瓦斯桶趴椅子擠出「吐司屁屁」回眸　媽笑：拉布拉多變柯基

「冬季甜品」熱量一圖看！第1名近500大卡　紅豆湯只排第5

機車把手掛蔬菜海鮮…噁賊偷了不跑還就地DIY！　失主目擊報警

太猛！李毓芬新歌20天內點擊破億　IG追蹤也暴漲「35萬→464.6萬」

已購客爭相加碼「興富發鉑悦」　買進制霸A7摩天科技城

慢飛天使需要你！「聖家啟智中心」建物補強缺口大　急需各界伸出援手

紅裙正妹「人民調節室」熱舞！火辣動作全被錄　登上熱搜被罵爆

國際熱門新聞

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

巴西球王比利逝世　享壽82歲

店員顧客打群架影片曝　驚現「神力女超人」嗨翻全場

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世　享壽81歲

比基尼妹在繼父面前「抖胸晃臀」15秒被罵爆

巨乳撲克女神「車頭燈」整顆滑出！牌桌上大露點

美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

南韓隧道大火蔓延超快　原因出爐

更多熱門

相關新聞

日本佳子公主迎28歲生日！　傳牙醫男友只是煙霧彈

日本佳子公主迎28歲生日！　傳牙醫男友只是煙霧彈

日本秋篠宮文仁親王的次女佳子公主29日迎來28歲生日，宮內廳公布了她身穿米白色大衣與毛衣在庭園散步的畫面，甜美笑容擄獲眾人的心。而數個月前才有八卦媒體報導，她與牙醫男友好事近了，然而最近卻又有媒體爆料稱，其實佳子公主正試圖擺脫父母的控制，因此更加不可能和父母好友的小孩交往，所謂的誹聞可能只是煙霧彈而已。

默沙東Molnupiravir獲批附條件進口大陸 將與國藥評估技術轉讓可行性

默沙東Molnupiravir獲批附條件進口大陸 將與國藥評估技術轉讓可行性

隧道「塑膠隔音牆」易燃釀禍　流星雨般墜落

隧道「塑膠隔音牆」易燃釀禍　流星雨般墜落

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

隧道大火遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭

隧道大火遺體「燒黑認不出」　三母女痛哭

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎感冒藥

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面